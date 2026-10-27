Sadettin Saran adliyeye geldi

Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Sadettin Saran, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan yargılandığı dava kapsamında adliyeye geldi.

soruşturmanın odağı:

Söz konusu suçlama, dava dosyasının merkezinde yer alıyor ve Saran'ın adliyeye gelişinin bu yargılama süreciyle doğrudan bağlantılı olduğu aktarılıyor. İddialara ilişkin duruşma ve dosya işlemleri, yargı organları tarafından yürütülüyor.

gelişmeler ve beklentiler:

Adliyeye yapılan bu başvurunun ardından sürecin nasıl ilerleyeceği, mahkeme kayıtları ve tarafların açıklamalarıyla netleşecek. Resmi mercilerin ve hukuk çerçevesinin atacağı adımlar, davanın seyrini belirleyecek.

Sadettin Saran adliyeye geldi