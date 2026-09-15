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D-100'de Seka tüneli girişinde tır bariyere çarptı, sürücü yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde D-100 karayolu İstanbul yönü Seka Tüneli girişinde tırın duvara çarpması sonucu sürücü yaralandı; ekipler müdahale ederek yolu açtı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

D-100'de Seka tüneli girişinde tır bariyere çarptı, sürücü yaralandı

D-100'de Seka Tüneli girişinde tır kazası

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Seka Tüneli girişinde bir tırın duvara çarpması sonucu sürücü yaralandı. Olayın ilk anlarında plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemedi.

Kaza ve müdahale:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu. Yaralanan tır sürücüsüne ilk müdahale olay yerinde yapıldı ve ardından sürücü hastaneye kaldırıldı.

Trafik durumu:

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde araç kuyrukları oluştu. Trafikteki aksama, tırlın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

İZMİT İLÇESİNDE DUVARA ÇARPAN TIRIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

İZMİT İLÇESİNDE DUVARA ÇARPAN TIRIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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