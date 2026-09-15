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Sinop'ta genç hamleler: İlköğretim Haftası satranç turnuvasında strateji öne çıktı

Sinop'ta düzenlenen İlköğretim Haftası satranç turnuvasında öğrenciler Sporcu Eğitim Merkezi'nde strateji ve problem çözme becerilerini sergiledi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:38

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Sinop'ta genç hamleler: İlköğretim Haftası satranç turnuvasında strateji öne çıktı

Sinop'ta satranç turnuvası öğrencilerin strateji yeteneklerini öne çıkardı:

Sinop'ta düzenlenen İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen satranç turnuvası, genç oyuncuların zihinsel becerilerini sahaya taşıdığı bir gün oldu. Organizasyon Sporcu Eğitim Merkezi (SEM)'nde yapıldı ve katılan öğrenciler rakipleri karşısında en doğru hamleyi yapmak için yoğun dikkat gösterdi.

Amaç ve kazanımlar:

Turnuva, öğrencilerin sadece rekabet etmesi için değil; aynı zamanda stratejik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeleri amacıyla planlandı. Maçlar sırasında doğru konum analizi, hamleleri öngörme ve sabırlı oyun gibi zihinsel yetkinliklerin ön plana çıktığı gözlendi. Bu tür etkinlikler, ders dışı kazanımların ve bilişsel gelişimin desteklenmesinde önemli bir rol oynuyor.

Karşılaşmaların atmosferi:

Etkinlik boyunca yaşanan karşılaşmalarda heyecan ve konsantrasyon bir aradaydı; öğrenciler yeteneklerini sergileyerek başarı için ter döktü. Öğretmen ve organizatörlerin gözetiminde fair-play ruhu hâkim olurken, izleyiciler yer yer sessiz bir gerilimle hamleleri takip etti. Kutlama programı kapsamında düzenlenen bu turnuva, hem yarışma deneyimi kazandırdı hem de katılımcıların satranç kültürüne olan ilgisini pekiştirdi.

SİNOP’TA İLKÖĞRETİM HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN SATRANÇ TURNUVASINDA ÖĞRENCİLER...

SİNOP’TA İLKÖĞRETİM HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN SATRANÇ TURNUVASINDA ÖĞRENCİLER, BAŞARIYA ULAŞMAK İÇİN KIYASIYA MÜCADELE ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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