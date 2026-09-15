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Tuğberk İmamoğlu gemisinin 1. kaptanının cansız bedeni DNA ile tespit edildi

Silivri açıklarında bulunan cesedin DNA analizi, 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin 1. kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğunu ortaya koydu.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tuğberk İmamoğlu gemisinin 1. kaptanının cansız bedeni DNA ile tespit edildi

Olay yeri ve ilk bulgular

Silivri açıklarında dün denizde erkek cesedi bulundu. Ceset, uzun süre suda kalmaya bağlı olarak yüzeysel tahriş ve bozulma belirtileri gösteriyordu; bu nedenle olay yerinde yapılan ilk incelemelerde doğrudan kimlik tespiti yapılamadı.

Bulgu üzerine cenaze, kimlik tespiti ve adli inceleme için alındı. Olayın bildirildiği birimler tarafından cesede ilişkin ilk bilgiler kaydedildi ve gerekli bilimsel analizlerin yapılması için süreç başlatıldı.

Kimlik tespiti ve adli süreç

Cenazeye ilişkin kimlik belirleme çalışmaları kapsamında örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan inceleme ve DNA analizi sonuçları, cesedin 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin 1. kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğunu doğruladı.

Resmi sonuçların açıklanmasının ardından, bulunan cenazeye ilişkin tespitlerin adli raporlara geçirildiği ve ilgili makamlara bilgi verildiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma ve gerekli idari işlemler devam ediyor.

İlerleyen süreçte atılacak adımlar

Adli tıp raporlarıyla birlikte, soruşturmayı yürüten makamlar delil ve bulguları değerlendirerek takip edilecek prosedürleri belirleyecek. Resmi makamlar, kesin tespitlerin ardından yakın çevreye ve ilgili taraflara bilgilendirme yapacak.

Silivri açıklarında bulunan cesedin, bilimsel yöntemlerle yapılan tespitle Yaşar Kayhan olduğu belirlenmiş olup, adli işlemler sürmektedir.

Tuğberk İmamoğlu gemisinin 1&#039;inci kaptanının cansız bedenine ulaşıldı

Tuğberk İmamoğlu gemisinin 1'inci kaptanının cansız bedenine ulaşıldı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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