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Dağ çiçeklerinden sofralara: Beytüşşebap'ta arıcıların rekolte sevinci

Şırnak'ın Beytüşşebap'ta Kato ve Kel Mehmet dağlarındaki arıcı Enver Külter, bu yıl beklenen yüksek rekolteyle bal hasadına hazırlanıyor.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Dağ çiçeklerinden sofralara: Beytüşşebap'ta arıcıların rekolte sevinci

Dağlarda miras devam ediyor:

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, Kato ve Kel Mehmet dağları ile Hizil Çayı çevresinde yürütülen arıcılık, hem zorlu coğrafyaya hem de geleneksel bilgiye dayanan bir emek ürünü. Bölgede doğal floradan elde edilen balların kalitesine dikkat çeken arıcılar, özellikle son yıllarda artan verimle hasat dönemine umutla bakıyor.

Dededen kalan meslek yaşatılıyor:

Arıcılık burada bir geçim kaynağından öte aileden gelen bir kültür. Enver Külter, işin kendilerine dedelerinden miras kaldığını vurguluyor. Külter, "Dedelerimizden kalma bir meslektir. Bunu onlardan öğrendik. Her ne kadar eskiden kovan olmasa da sepetlerde arıları ballandırıyorlardı. Gelişmiş bir arıcılık değildi ancak onlardan bir şeyler öğrendik. 15 yıldır bu işi yapıyoruz. Arıcılığa başladım ve arıcılık ile uğraşıyorum" sözleriyle kökensel pratiğin önemini anlatıyor.

Bu yıl rekolte umut veriyor:

Mevsim koşullarının elverişli gitmesiyle bölgedeki arılar daha fazla nektar toplayabiliyor. Külter, geçen yıla kıyasla bu yılki verimin belirgin şekilde iyi olduğunu söylüyor: "Bu sene verim geçen seneye göre çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Bu sene verim çok yüksek." Hasat anı onlar için hem yoğun bir çalışma hem de keyifli bir şölen niteliğinde. Külter, "Hasat dönemi bir hafta, 10 gün sürüyor. Hem eğleniyoruz, hem yoruluyoruz. Ne zaman güzel bir petek çıkarttığımız zaman daha güzel bir hava alıyormuşuz gibi oluyor. Daha neşeleniyoruz" diye anlatıyor. Bu ifadeler, kovanlardan çıkan peteklerin aile için taşıdığı manevi değeri de ortaya koyuyor.

Kış hazırlığı ve taşınma planı:

Arıların konumlandırılması, yılın ikinci yarısında havaya göre yeniden düzenleniyor. Külter, soğuyan hava ve başlayan yağışlar nedeniyle kovanların daha uygun alanlara indirileceğini belirtiyor ve dönüş takviminin hava koşullarına bağlı olduğunu vurguluyor: "Arılarımızın dönüşü 10'uncu ayın 10-20 tarihleri arasında, hava durumuna bağlı olarak olacak. Havaların soğuması ve yağışların başlaması ile birlikte mecburen indirmek zorunda kalacağız."

Hizil Çayı kıyısındaki yüksek rakımlı bölgelerdeki arıcılık, doğal zenginlik ve nesiller boyu aktarılan bilgiyle birleşerek sürdürülebilir bir üretim modeli sunuyor. Enver Külter ve bölgedeki diğer arıcılar, bu yılki beklenen yüksek rekoltenin hem ekonomik hem de kültürel açıdan önem taşıdığını belirterek kovanlardan çıkacak peteklerin sevincini bekliyor.

ŞIRNAK’IN BEYTÜŞŞEBAP İLÇESİNDE ZORLU DOĞA ŞARTLARINA RAĞMEN ARICILIK YAPAN ENVER KÜLTER, 15...

ŞIRNAK’IN BEYTÜŞŞEBAP İLÇESİNDE ZORLU DOĞA ŞARTLARINA RAĞMEN ARICILIK YAPAN ENVER KÜLTER, 15 YILDIR SÜRDÜRDÜĞÜ MESLEĞİNDE BU YIL YÜKSEK REKOLTE BEKLENTİSİYLE BAL HASADINA HAZIRLANIYOR.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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