savaşın etkilerine rağmen cari açığın yönetilebilir kalacağı öngörüsü

Mehmet Şimşek'in değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylül ayı dış ticaret verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımda, küresel jeopolitik risklere rağmen cari açığın yönetilebilir bir görünüme sahip olduğunu belirtti. Şimşek, sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamada ihracattaki artışa dikkat çekti ve emtia fiyatlarının yükselişine bağlı ithalat artışının dış ticaret açığını beklenenden daha az yükselttiğini vurguladı.

dış ticaret verileri ve cari açık öngörüsü:

Şimşek'in paylaştığı rakamlara göre, eylülde ihracat yıllık bazda %15,4 artış gösterdi. İlk üç çeyreğe bakıldığında ise ihracat artışı yıllık %5,2 olarak gerçekleşti ve yıllıklandırılmış ihracat tutarı 283,7 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bakan, emtia fiyatları kaynaklı ithalat yükselişine rağmen dış ticaret açığındaki artışın savaşın başında öngörülenden daha sınırlı kaldığını kaydetti.

Bunlar ışığında Şimşek, cari açığın milli gelire oranının %2,6 ile yönetilebilir seviyelerde kalmasının öngörüldüğünü ifade etti. Açıklama, küresel şartlardaki belirsizliklere rağmen dış dengelerde göreli bir dayanıklılık sinyali olarak değerlendirildi.

reel sektöre yönelik destek ve uygulama değişiklikleri:

Bakan ayrıca ihracatı desteklemeye yönelik adımların sürdüğünü belirtti. Özellikle döviz dönüşüm desteğinde uygulama şartlarının daha esnek ve sade hale getirildiğini, bu sayede bu imkandan yararlanabilecek firma sayısının artırıldığını söyledi. Şimşek, bu adımların "üreten, istihdam sağlayan ve ülkeye katma değer kazandıran reel sektör"ü desteklemeye yönelik olduğunu vurguladı.

Şimşek'in açıklaması, iç talep ve dış koşullar dengesinde en hassas alanlardan biri olan döviz akışı ve firma düzeyinde likiditenin güçlendirilmesine odaklanan düzenlemelerin devam edeceğine işaret etti. Uygulamadaki sadeleştirme ve esneklik, firmaların dış piyasalardaki dalgalanmalara karşı dayanıklılığını artırmayı amaçlıyor.

Sonuç olarak, bakanın değerlendirmesi ihracattaki kuvvetlenme ile eş zamanlı uygulanan destek mekanizmalarının, emtia kaynaklı maliyet baskılarına karşın dış dengenin bozulmasını sınırladığı yönünde bir okuma sunuyor.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK, "EMTİA FİYATLARININ ETKİSİYLE YÜKSELEN İTHALATA RAĞMEN DIŞ TİCARET AÇIĞINDAKİ ARTIŞ SAVAŞIN BAŞINDA ÖNGÖRÜLENDEN DAHA SINIRLI KALDI. BÖYLECE JEOPOLİTİK GERGİNLİKLERİN ETKİLERİNE KARŞIN CARİ AÇIĞIN MİLLİ GELİRE ORANININ YÜZDE 2,6 İLE YÖNETİLEBİLİR SEVİYELERDE KALMASINI ÖNGÖRÜYORUZ" DEDİ.