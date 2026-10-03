Eylül ihracatında rekor tırmanışı: yıllık bazda yüzde 15,4 artışla 26 milyar dolar

Eylül verileri ve genel değerlendirme

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 Eylül ayına ilişkin dış ticaret verilerini düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Küresel ekonomideki olumsuz görünüm ve büyüme beklentilerindeki zayıflığa dikkat çeken Bolat, buna rağmen Türkiye ekonomisinin yılın ilk yarısında yüzde 2,5 büyüdüğünü ve Kovid-19 sonrası dönemde 24 çeyrektir kesintisiz büyümenin sürdüğünü belirtti. Haziran sonu itibarıyla Gayrisafi Milli Hasıla 1 trilyon 706 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini vurguladı.

İhracatta yeni eşikler:

Bakan Bolat, Eylül ayında tüm zamanların en yüksek Eylül ayı ihracat rekorunun kırıldığını ve bunun yıllık bazda yüzde 15,4 artışa karşılık geldiğini ifade etti. Eylül ihracatı 26 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin aylık ihracat sıralamasında 103 yıllık dönemde en yüksek ikinci aylık düzey oldu; ilk sıradaki 2025 Aralık rakamı 26 milyar 300 milyon dolar olarak kaydedilmişti.

Ocak-Eylül dönemi ihracatı ise yüzde 5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine yükseldi. 2026 Orta Vadeli Program hedefi olan 282 milyar dolar ise Eylül itibarıyla yıllıklandırılmış mal ihracatının 283,7 milyar dolara ulaşmasıyla aşılmış oldu. Bakan, son 12 aylık dönemdeki 14,1 milyar dolarlık artışa işaret ederek hedefin yılı tamamlamadan geride bırakıldığını kaydetti.

Mal ve hizmet ihracatında toplam hedefe yaklaşma:

Hizmetler tarafında da Eylül itibarıyla son 12 aylık yıllıklandırılmış ihracat 125,4 milyar dolar ile rekor kırdı. Mal ve hizmet ihracatının toplamı 409,1 milyar dolara yükselmiş durumda. Cumhurbaşkanlığı tarafından yıl sonu için belirlenen 410 milyar dolar hedefine sadece 900 milyon dolar kaldığını söyleyen Bolat, bu hedefin de geçileceğine inandığını belirtti.

Bakan ayrıca, orta ve yüksek teknolojili ürün ihracatının 117,6 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını ve bu kalemlerin toplam ihracattaki payının yüzde 43,7ye çıktığını aktardı. Geçen yıla göre bu segmentte 5,6 milyar dolar ek artış sağlandığı ifade edildi.

İthalat, dış ticaret açığı ve risk unsurları:

Eylülde ithalat yaklaşık yüzde 5,9 artışla 31,2 milyar dolar oldu. Eylülde ithalatta 1,7 milyar dolar, ihracatta ise 3,5 milyar dolar net artış gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde ithalat 282 milyar dolar ve ihracat 211 milyar dolar olarak kaydedildi; bu dönemin net dış ticaret açığı 71 milyar dolar oldu.

Yıllıklandırılmış verilerde ise ithalat 379,7 milyar dolar ve dış ticaret açığı 96 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. 2025 yılı kapanışındaki 92,2 milyar dolarlık açığa kıyasla Eylül itibarıyla açığın 3,8 milyar dolar artış gösterdiği, bunun Körfez kaynaklı çatışma ve enerji maliyetlerindeki yükseliş gibi dış şoklara rağmen sınırlı kaldığı belirtildi. Hedef, dış ticaret açığını 100 milyar doların altında tutmak ve yıl başında öngörülen 106 milyar dolarlık tahmini yakalamadan daha düşük seviyelerde kapatmak şeklinde açıklandı.

İhracatın ithalatı karşılama oranındaki iyileşme:

Bakan Bolat, ihracatın ithalatı karşılama oranında güçlü bir iyileşme olduğuna dikkat çekti. Oran, ilk çeyrekte yüzde 69 iken ikinci çeyrekte yüzde 74,5 ve üçüncü çeyrekte yüzde 80,8 olarak kaydedildi. Eylülde ise bu oran yüzde 83,2ye yükseldi. Ocak-Eylül dönemi için oran yüzde 74,8 olarak gerçekleşti. Ayrıca son 41 ayın 30 ayında aylık mal ihracatının arttığı ve 23 ayda rekor kırıldığı bilgisini verdi.

Bakanın açıkladığı veriler, küresel belirsizliklere rağmen ihracatta kayda değer performans ve sektörler ile bölgeler bazında yaygın rekorların sürdüğünü gösteriyor. Açıklamada, yılın kalan üç ayında hedeflere ulaşma ve cari işlemler hesabında olumlu gelişmeler beklendiği ifade edildi.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, EYLÜL AYI DIŞ TİCARET RAKAMLARINI DÜZENLENEN TOPLANTI İLE AÇIKLADI.