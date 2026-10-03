Van'da kış hazırlığı ustaların işini canlandırdı

hava ve yağış tamir taleplerini artırdı:

Van'da etkili olan sağanak yağışlar ve düşen hava sıcaklıkları, vatandaşları kışlık bot ve ayakkabılarını dolaptan çıkarıp tamire götürmeye yöneltti. Eskiyen, yıpranan parçalar onarılarak yeniden kullanılırken, ekonomik kaygılar ve dayanıklılığı uzatma isteği usta atölyelerine yoğun bir mesai getirdi.

Yerel tamirciler, özellikle son dönemde gelen iş yoğunluğunun belirgin olduğunu söylüyor. Halk, yeni alım yerine bakım ve onarım yolunu seçerek ayakkabıların ömrünü uzatmayı tercih ediyor; bu eğilim hem ekonomiye hem de kaynakların verimli kullanımına katkı sağlıyor.

en çok talep edilen müdahaleler:

Atölyelerde en sık yapılan işlemler arasında lostra boya, dikiş onarımı, kauçuk taban değişimi ve iç astar yenileme yer alıyor. İç astarlar, konforu artırmak için sıklıkla ortopedik seçeneklerle değiştiriliyor; usta ihtiyaç halinde orijinal keçe veya deri astar da uygulayabildiğini belirtiyor.

İşçilik, malzeme seçimi ve doğru bakım sayesinde birçok ayakkabının ilk günkü görünümüne yakın bir hale getirilebildiği vurgulanıyor. Bu süreç, hem görsel onarım hem de kullanımda konfor artışı sağlıyor.

usta fikret kaya'nın uyarıları ve önerileri:

İHA muhabirine konuşan ayakkabı ustası Fikret Kaya, sezonun başlamasıyla birlikte onarım taleplerinin arttığını ifade etti. Kaya, "Malum biliyorsunuz, artık kış sezonuna girmişiz. Kış sezonunda kışlık ayakkabılarımızın onarımı, bakımı, boyası lostra boya üzerinden yapılacaktır. Kauçuk altları değişecektir. İç astarı, ana astarları değişecektir. İç astarlar ortopedik olacaktır. Ortopedik astarın haricinde orijinal keçe, gerekirse deri astar da kullanabiliriz" dedi.

Kaya, müşterilere hazırlık yapmadan önce mutlaka bakım yaptırmaları tavsiyesinde bulundu: "Arkadaşlarımızdan tek ricamız, mutlaka lostrasını yaptırmaları. Giymeden önce ayakkabılarını güzel bir şekilde lostra boya ile boyamaları şarttır. Şu anda yeni gelen bir ayakkabımız var, bunun lostrası yapılacak. Lostranın haricinde komple dikiş de yapılacak" diye konuştu.

Usta ayrıca tüketicilere hitaben "Kışın sezonumuz çok yoğun ve çok yorucu oluyor. Tabii ki buna da değiyor. Yeter ki müşterilerimiz memnun olsun. O yorgunluk bizim tadımızdır, hiç önemli değildir. Kesinlikle hiçbir ayakkabı çöpe atılmasın. ‘Bu giyilmez, çöp’ dedikleri ayakkabıyı bize getirsinler; ilk günkü gibi sıfırlayıp tekrar kendilerine teslim edelim" ifadelerini kullandı.

Bu dönem, hem bireylerin bütçesine katkı sağlamak hem de sürdürülebilir kullanım alışkanlıklarını desteklemek açısından ayakkabı tamircilerinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

VAN’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ VE HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE KIŞLIK AYAKKABILARINI DOLAPTAN ÇIKARAN VATANDAŞLAR, ESKİYEN VE YIPRANAN AYAKKABILARINI TAMİR ETTİRMEK İÇİN AYAKKABI USTALARININ YOLUNU TUTTU.