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Van'da ustalardan araç sahiplerine kışlık bakım çağrısı

Van'daki oto tamircileri, kar ve soğuk hava gelmeden antifriz, silecek ve lastik değişimi gibi kış bakımlarının zamanında yaptırılmasını uyarıyor, gecikmeyin.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:41

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 14:45

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Van'da ustalardan araç sahiplerine kışlık bakım çağrısı

Van'da kış mesaisi başladı:

Van'da hava sıcaklıklarının düşmesi ve yüksek kesimlerde kar yağışının başlamasıyla birlikte oto tamircilerde kış hazırlıkları hız kazandı. Şehirde çalışan oto tamir ustaları, sürücüleri yaklaşan kış koşullarında yaşanabilecek aksaklıklara karşı araçların kışlık bakımlarını zamanında yaptırmaları konusunda uyarıyor.

Ustalar, bakımların ihmal edilmesinin soğuk havalarda araçlarda daha ciddi ve maliyetli arızalara yol açabileceğini belirtiyor. Özellikle antifriz seviyesinin kontrolü ve uygun antifriz kullanılmasının önemine dikkat çekiliyor.

usta uyarıları ve önerilen kontroller:

İHA muhabirine konuşan oto ustası Ammar Balka, yüksek kesimlere kar yağışının başladığını ve merkeze de kar yağmadan önce önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. Balka, kışlık bakım kapsamında antifriz değişimi, silecek değişimi, cam suyu yenilenmesi ve kışlık lastiklerin takılması gibi işlemlerin bulunduğunu belirtti. Antifrizin en az eksi 56 derece'ye kadar dayanıklı olması gerektiğinin altını çizdi.

Balka, lastik seçiminde ise üretim tarihine ve diş derinliğine bakılmasının önemine vurgu yaptı ve vatandaşları "bakımları son güne bırakmayın" diyerek erkenden tedbir almaya çağırdı.

süre ve maliyet bilgileri:

Ustalar, araç marka ve modeline göre kışlık bakım ücretlerinin genellikle 1.500-2.000 TL arasında değiştiğini ifade ediyor. Bir aracın kışlık bakımında dört lastiğin değiştirilmesi, balans ayarının yapılması, antifriz ve silecek değişimi gibi işlemlerin toplamının yaklaşık 40-45 dakika sürdüğü belirtiliyor.

Kar yağdıktan sonra oluşan yoğunluğun servislere yansıdığı, bu nedenle talebin yoğunlaştığı zamanlarda hizmetin gecikebildiği kaydedildi. Ustalar, bakımın zamanında yapılmasının hem sürüş güvenliğini artıracağını hem de olası motor arızalarından doğabilecek daha yüksek maliyetleri önleyeceğini vurguluyor.

Sonuç olarak, Van'daki oto tamircileri sürücüleri kış şartları etkisini göstermeden önce araçlarının gerekli kış bakımını yaptırmaya çağırıyor; gecikmenin daha büyük sorunlara yol açabileceği hatırlatılıyor.

VAN’DAKİ OTO TAMİR USTALARI, SÜRÜCÜLERİ YAKLAŞAN KIŞ MEVSİMİNDE YAŞANABİLECEK OLUMSUZLUKLARA KARŞI...

VAN’DAKİ OTO TAMİR USTALARI, SÜRÜCÜLERİ YAKLAŞAN KIŞ MEVSİMİNDE YAŞANABİLECEK OLUMSUZLUKLARA KARŞI ARAÇLARININ KIŞLIK BAKIMLARINI ZAMANINDA YAPTIRMALARI KONUSUNDA UYARDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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