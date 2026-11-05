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Kitapları mamaya çeviren gençler: Doğa Koleji'nden sokak hayvanlarına dayanışma

Doğa Koleji öğrencileri 'İyilik paylaştıkça büyür' projesiyle 70 kilogramın üzerinde mama ve bağış kitaplarla sokak hayvanlarına destek sağladı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kitapları mamaya çeviren gençler: Doğa Koleji'nden sokak hayvanlarına dayanışma

etkinlik ve amaçları:

Doğa Koleji öğrencileri, 4 Ekim Hayvan Hakları Günü dolayısıyla başlatılan 'İyilik paylaştıkça büyür' projesi kapsamında kedi ve köpek maması toplayarak sokak hayvanlarına destek oldu. Etkinlik, öğrencilere hayvan sevgisini aşılamayı ve toplumsal sorumluluk bilincini güçlendirmeyi hedefledi.

takas şenliği ve bağış süreci:

Proje çerçevesinde düzenlenen Takas Şenliği'nde öğrenciler evlerinden getirdikleri kitapları okulda kurulan paylaşım masasına bağışladı. Kitaplar, kedi ve köpek maması bağışı karşılığında öğrencilerin seçimine sunularak hem paylaşım kültürüne hem de kaynakların yeniden değerlendirilmesine imkân sağlandı.

katılım, miktar ve teslimat:

Öğrencilerin yanı sıra veliler ve okul topluluğunun da destek verdiği etkinlikte 70 kilogramın üzerinde kedi ve köpek maması toplandı. Toplanan mamalar, ihtiyaç sahibi sokak hayvanlarına ulaştırılmak üzere Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Etkinlik; öğrencilerin paylaşma ve dayanışma kültürünü deneyimlemeleri, tüm canlıların yaşam hakkına saygı duymaları ve toplumsal sorunlara karşı duyarlılık geliştirmeleri amacıyla gerçekleştirildi.

Doğa Koleji öğrencilerinden sokak hayvanları için dayanışma örneği

Doğa Koleji öğrencilerinden sokak hayvanları için dayanışma örneği

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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