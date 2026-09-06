Dağlık alanda görüşme çatışmaya döndü: İslahiye'de 2 ölü, 3 yaralı

Olayın gelişimi:

İslahiye ilçesi Tahtaköprü Barajı yakınlarındaki dağlık arazide, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup konuşmak için bir araya geldi. Buluşma sırasında taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çatışmada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralananlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Müdahale ve adli işlemler:

Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamındaki çalışmaların detayları yetkili birimlerce yürütülüyor.

GAZİANTEP’TE HUSUMETLİ İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 3 YARALI