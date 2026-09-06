Hizan'da evinde silah bakımı yapan baba oğlunu kazayla kaybetti

Olayın ayrıntıları

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Ürünveren köyü Karakoyun Mezrası'nda meydana gelen olayda, M.Ç. evinde silahının bakımını yaptığı sırada silahın kazara ateş aldığı bildirildi. Silahtan çıkan mermi, karşısında oturan oğlu E.Ç.'nin karın bölgesine isabet etti.

Müdahale ve sevk:

Ağır yaralanan E.Ç., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk olarak Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hasta, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Vefat ve soruşturma:

Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen E.Ç. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı ve kazanın nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

BİTLİS’İN HİZAN İLÇESİNDE EVİNDE SİLAHININ BAKIMINI YAPAN BABANIN ELİNDEKİ SİLAHIN KAZARA ATEŞ ALMASI SONUCU, KARŞISINDA OTURAN OĞLU HAYATINI KAYBETTİ.