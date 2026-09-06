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Hizan'da evinde silah bakımı yapan baba oğlunu kazayla kaybetti

Bitlis'in Hizan ilçesinde evde silah bakımı yapan babanın kazara ateş alan silahından çıkan mermi oğluna isabet etti; genç kaldırıldığı hastanede öldü.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 00:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Hizan'da evinde silah bakımı yapan baba oğlunu kazayla kaybetti

Olayın ayrıntıları

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Ürünveren köyü Karakoyun Mezrası'nda meydana gelen olayda, M.Ç. evinde silahının bakımını yaptığı sırada silahın kazara ateş aldığı bildirildi. Silahtan çıkan mermi, karşısında oturan oğlu E.Ç.'nin karın bölgesine isabet etti.

Müdahale ve sevk:

Ağır yaralanan E.Ç., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk olarak Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hasta, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Vefat ve soruşturma:

Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen E.Ç. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı ve kazanın nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

BİTLİS’İN HİZAN İLÇESİNDE EVİNDE SİLAHININ BAKIMINI YAPAN BABANIN ELİNDEKİ SİLAHIN KAZARA ATEŞ...

BİTLİS’İN HİZAN İLÇESİNDE EVİNDE SİLAHININ BAKIMINI YAPAN BABANIN ELİNDEKİ SİLAHIN KAZARA ATEŞ ALMASI SONUCU, KARŞISINDA OTURAN OĞLU HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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