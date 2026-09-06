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Hasköy barajında gençlerin gönüllü çevre seferberliği

Muş'un Hasköy ilçesindeki Hasköy Barajı'nda Hasköy Gençlik Merkezi gönüllü gençleri eldivenle çöpleri poşetleyerek topladı; etkinlikle çevre bilinci öne çıktı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 00:42

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EDİTÖR: Aslı Han

Hasköy barajında gençlerin gönüllü çevre seferberliği

Baraj çevresinde düzenlenen temizlik çalışması:

Muş'un Hasköy ilçesinde bulunan Hasköy Barajı çevresinde, Hasköy Gençlik Merkezi bünyesindeki gönüllü gençler çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi. Bölge halkının dinlenme ve doğayla vakit geçirme alanı olan baraj çevresinde yapılan çalışma, doğanın korunmasına dikkat çekmeyi hedefledi.

Uygulama ve gönüllülerin çalışması:

Etkinliğe katılan gönüllüler eldiven kullanarak baraj çevresindeki atıkları topladı ve topladıkları çöpleri poşetlere doldurdu. Gençler, alanın temiz tutulmasına katkı sağlamak için koordineli bir şekilde çalıştı ve topladıkları atıkları düzenli biçimde paketledi.

Bilincin artırılması ve paylaşılan mesaj:

Çalışma, 'Daha temiz bir gelecek için el ele' sloganıyla yürütüldü. Hasköy Gençlik Merkezi tarafından yapılan paylaşımda gönüllü gençlerle birlikte doğaya sahip çıkıldığı belirtildi; etkinlik hem yerel çevre temizliğine doğrudan katkı sundu hem de çevre bilincine dikkat çekti.

HASKÖY BARAJI’NDA GÖNÜLLÜ GENÇLERDEN ÖRNEK ÇALIŞMA

HASKÖY BARAJI’NDA GÖNÜLLÜ GENÇLERDEN ÖRNEK ÇALIŞMA

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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