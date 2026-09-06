Osmancık'ta kavşakta çarpışma: üç tekerlekli motosikletteki iki çocuk yaralandı

kaza ve olay yeri:

Çorum’un Osmancık ilçesinde, Alparslan Türkeş Caddesi üzerindeki Emniyet Işıklı Kavşağı'nda bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. idaresindeki 19 ACF 536 plakalı Peugeot marka otomobil ile G.U. yönetimindeki üç tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı.

yaralılar ve ilk müdahale:

Kazada, motosiklet sürücüsü G.U. ile birlikte araçta bulunan iki çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale yapıldı ve ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

emniyet ve soruşturma:

Kazanın ardından polis ve trafik ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. İncelemenin tamamlanmasının ardından araçlar yoldan kaldırıldı ve trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

ÇORUM’UN OSMANCIK İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2’Sİ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI.