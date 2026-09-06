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Kafe önünde gece çatışması: Denizli'de iki ölü, dört yaralı

Denizli Merkezefendi'de alacak verecek tartışması sonrası bir kafede çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 01:02

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kafe önünde gece çatışması: Denizli'de iki ölü, dört yaralı

Kafe önünde gece çatışması: Denizli'de iki ölü, dört yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Yenişehir Mahallesi Yürüyüş Yolu 49. Sokak'ta bulunan bir kafede saat 22.00 sıralarında meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Olayın, gündüz saatlerinde iki grup arasında yaşandığı öne sürülen alacak verecek tartışmasının devamı olarak geliştiği bildirildi. İddialara göre, taraflardan biri diğerinin kafede oturduğunu görüp bölgeye ticari bir araçla giderek ateş açtı. Saldırganların kafede oturanlara doğru defalarca ateş ettiği, karşı tarafın da karşılık vermesiyle çatışmanın kısa sürede büyüdüğü aktarıldı.

Çatışma anı ve kaçış:

Saldırının ardından saldırganlardan bazılarının aynı ticari araçla bölgeden uzaklaştığı, olay yerinde büyük bir kargaşa yaşandığı ifade edildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahale yapan sağlık ekipleri, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu belirledi.

Yaralıların sevki ve yaşamını yitirenler:

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Emniyet kaynaklarının verdiği ilk bilgiye göre çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, yaralılar arasında durumunun ağır olduğu bildirilen bir kişi bulunuyor.

Olayın ardından bölgeye gelen yakınları sakinleştirmek isteyen polis ekipleri yoğun çaba sarf etti. Güvenlik çemberine alınan bölgedeki zaman zaman gergin anlar, çevik kuvvet ekiplerinin de görevlendirilmesine neden oldu.

Soruşturma ve alınan önlemler:

Polis ekipleri, olayın aydınlatılması için kapsamlı soruşturma başlattı. Olay yeri incelemesi sürerken, yaralıların ve hayatını kaybedenlerin sevk edildikleri hastanelerin çevresinde de güvenlik önlemleri artırıldı. Yetkililer, görgü tanıkları ile ifade çalışmaları yürütüyor ve saldırganların yakalanmasına yönelik incelemeleri sürdürüyor.

Gelişmelerle ilgili soruşturma devam ediyor; yetkililerden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor.

DENİZLİ’DE İKİ GRUP ARASINDA YAŞANAN ALACAK VERECEK TARTIŞMASININ ARDINDAN BİR KAFEYE...

DENİZLİ’DE İKİ GRUP ARASINDA YAŞANAN ALACAK VERECEK TARTIŞMASININ ARDINDAN BİR KAFEYE GERÇEKLEŞTİRİLEN SİLAHLI SALDIRIDA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 3 KİŞİ ÖLDÜ, 9 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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