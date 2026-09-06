Ordu'da park halindeki otomobilde kalp krizi şüphesiyle sürücü yaşamını yitirdi

Ünye'de park halindeki araçta ölüm olayı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Liseler Mahallesi Cerrahoğlu 4'üncü Sokak üzerinde park halindeki bir otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayda yaşamını yitiren kişinin 64 yaşındaki Nedim Urunca olduğu tespit edildi.

olayın gelişimi:

Sokak üzerinde duran 16 FY 207 plakalı aracı gören çevredeki vatandaşlar, sürücünün uzun süre hareketsiz durduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde sürücü koltuğunda bulunan Nedim Urunca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerinin araç içindeki incelemesinde Urunca'nın kalp hastası olduğu ve koltuğun hemen yanında kalp ilaçlarının bulunduğu kaydedildi.

ilk bulgular ve soruşturma:

İlk muayenelerde olayın kalp krizi sonucu meydana geldiği değerlendirildi. Urunca'nın cenazesi, adli tabibin olay yerindeki incelemesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu netlik kazanacak.

Soruşturmayı yürüten ekipler, olayla ilgili incelemeleri sürdürüyor ve ölüm nedeninin kesinleşmesi için adli işlemler devam ediyor.

CENAZE ARACINA KONULMASI