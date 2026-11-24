Dağlıoğlu'nda vurulan 15 yaşındaki Nurmuhammed'in 37 günlük yaşam mücadelesi sona erdi

Adana'nın Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde 19 Ekim günü başından vurularak ağır yaralanan 15 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu, tedavi gördüğü hastanede 37 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olay, çevredeki güvenlik kameraları ve polisin yürüttüğü soruşturmayla gündeme geldi.

olayın gelişimi:

İddialara göre, iki şüpheli motosikletle olay yerinin önüne geldi. Şüphelilerden biri araçtan inip iş yerine girerek kasada oturan Nurmuhammed Musaoğlu'na tabancayla ateş etti. Saldırının ardından zanlılar motosiklete binip olay yerinden ayrıldı. Ağır yaralanan Musaoğlu, babası Ercüment Musaoğlu tarafından hastaneye götürüldü ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

görüntüler ve soruşturma:

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kamera kayıtları ve teknik tespitler sonucu tetikçinin 17 yaşındaki A.E. olduğu belirlendi. Soruşturma sırasında A.E.'nin Mersin'e kaçma hazırlığında olduğu bilgisi alındı; polis ekipleri tespitler doğrultusunda zanlıyı Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerindeki bir adreste yakaladı. A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Olay anına ilişkin, A.E.'nin elinde tabanca ile koşarak iş yerine girip saldırıyı yapıp kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

tedavi süreci ve cenaze işlemi:

Nurmuhammed Musaoğlu, yaklaşık 37 günlük yoğun bakım ve tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Musaoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ve yasal süreç devam ediyor.

17 YAŞINDAKİ TETKİKÇİ A.E. TUTUKLANDI.