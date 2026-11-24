Operasyonun kapsamı:

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından suçların önlenmesi ve hakkında adli makamlarca yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından düzenlenen operasyonlarda; kasten öldürme, hırsızlık, yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve rüşvet suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu kişiler yakalandı.

Yakalananların sayı ve suç profili:

Operasyonlarda toplam 101 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında farklı ağırlıklarda suçlardan arananlar bulunuyor; bazıları kasten öldürme gibi ağır suçlarla, bazıları ise hırsızlık, dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti gibi suçlarla ilişkilendirildi.

Ceza durumu ve adli süreç:

Yetkililer, yakalanan şahıslardan 14'ünün 10 ila 20 yıl, 14'ünün 5 ila 10 yıl, 47'sinin 2 ila 5 yıl ve 26'sının ise 2 yılın altında kesinleşmiş hapis cezası veya aranma kaydı bulunduğunu bildirdi. Gözaltına alınan tüm şahıslar, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Güvenlik çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi:

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesine ve hakkında yakalama kararı bulunan şahısların tespit edilmesine yönelik faaliyetlerin devam edeceğini açıkladı.

DİYARBAKIR’DA ARANAN 101 KİŞİ YAKALANDI