olay ve yaşananlar:

Olay, 17 Kasım günü İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sosyal medya üzerinden başlayan bir tartışma, kısa sürede fiziksel şiddete dönüştü ve tartıştığı arkadaşının evi kurşunlandı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen M.A. (18), saldırının ardından yurt dışına kaçtı. İki gün sonra Türkiye'ye dönen M.A., beraberindeki silahla emniyete giderek teslim oldu.

Olayın ardından, M.A.’nın babasına ait Mehmet Ali Paşa Mahallesi'ndeki fırının önüne bir el bombası bırakıldığı tespit edildi. Bombanın bırakılması, olayın boyutunu farklı bir noktaya taşıdı ve soruşturmayı genişletti.

soruşturma ve gözaltılar:

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan 18 yaşından küçük H.S. ve M.T. ile M.T., H.C.B., A.S., G.K., M.İ.K. ve M.A. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklamalar, soruşturmanın kriminal ve delil açısından ilerlemesiyle birlikte değerlendirildi.

Polisin olayla ilgili çalışmaları ve adli süreç devam ediyor; soruşturmanın ayrıntıları ve delillerin değerlendirilmesiyle ilgili resmi açıklamalar bekleniyor.

KOCAELİ'NİN İZMİT İLÇESİNDE YAŞANAN KURŞUNLAMA VE FIRININ ÖNÜNE EL BOMBASI BIRAKILMASI OLAYLARINA İLİŞKİN ADLİYEYE SEVK EDİLEN 8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.