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Uçurtmalar göğe umut taşıdı: ESOGÜ'den Gazze'deki çocuklara destek

MEB'in 14-18 Eylül 2026 etkinliğine ESOGÜ katıldı; Türk ve Filistin bayraklı uçurtmalar gökyüzüne bırakılarak Gazze'deki çocuklara destek mesajı iletildi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 13:23

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Uçurtmalar göğe umut taşıdı: ESOGÜ'den Gazze'deki çocuklara destek

etkinlikte neler yaşandı:

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında 81 ilde düzenlenen Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın! farkındalık etkinliğine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi de katıldı. ESOGÜ Eğitim Fakültesi binası önünde gerçekleştirilen program, Rektör Prof. Dr. Emine Gümüşsoy’un konuşması ve ardından yapılan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Etkinliğe üniversite yönetimi, çok sayıda akademisyen ve üniversite personeli katıldı. Katılımcılar, üzerinde Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı uçurtmaları gökyüzüne bırakarak Gazze'deki çocuklara dayanışma mesajı iletti ve farkındalığın önemine dikkat çekti.

rektörün mesajı:

Rektör Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, konuşmasında yaşanan dramanın insanlık vicdanını derinden yaraladığını vurguladı ve üniversitenin şehir, ülke ve dünya gündemine duyarlı bir kurum olarak çocukların korunmasına dikkat çektiğini belirtti. Gümüşsoy, sesini çocukların en masum oyuncaklarından biri olan uçurtmaları dahi yasaklayan zihniyete karşı yükselttiklerini ifade etti.

Konuşmasında ayrıca, 7 Ekim 2023'te başlayan son işgalin 3 yılını doldurmak üzereyken kaybedilen binlerce can, yakılıp yıkılan evler ve karartılmış hayatlar arasında oyun oynamaya çalışan çocukların insanlığın en büyük ayıbı olduğunu anlattı. Gümüşsoy, çocukların güven içinde büyümesi, eğitim görmesi ve oyun oynayabilmesinin öncelikli bir hak olduğunu belirterek Gazze'deki çocuklara sevgi, dua ve umut gönderdiklerini söyledi.

gökyüzüne salınış ve kapanış:

Program, yapılan duaların ardından katılımcıların birlikte uçurtmaları gökyüzüne bırakmasıyla sona erdi. Etkinlikte uçurtmaların yükselmesi, hem sembolik bir dayanışma göstergesi hem de çocuk haklarına dikkat çeken bir çağrı olarak değerlendirildi. Üniversite yetkilileri, bu tür etkinliklerin toplumun dikkatini çocukların yaşadığı mağduriyetlere çekmede etkili olduğunu ifade etti.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB) TARAFINDAN GAZZE&#039;DE YAŞANAN SALDIRILARDAN ETKİLENEN ÇOCUKLARA DİKKAT...

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB) TARAFINDAN GAZZE'DE YAŞANAN SALDIRILARDAN ETKİLENEN ÇOCUKLARA DİKKAT ÇEKMEK VE ÇOCUK HAKLARINA YÖNELİK FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA 81 İLDE BAŞLATILAN "UÇURTMALAR VURULMASIN, GÖKYÜZÜ ÇOCUKLARA KALSIN!" ETKİNLİĞİNE ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ)'DE KATILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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