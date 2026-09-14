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Yahodyn'de tren vuruldu; Johnson'un geçtiği hat hedef alınmış olabilir

Yahodyn'de Rusya'ya ait İHA'nın bir trene isabet ettiği bildirildi; can kaybı yok, Johnson ve Avrupalı yetkililer kısa süre önce aynı güzergahtan geçmişti.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 13:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yahodyn'de tren vuruldu; Johnson'un geçtiği hat hedef alınmış olabilir

Yahodyn'de tren hedef alındı

Rusya'ya ait bir insansız hava aracı (İHA), Ukrayna-Polonya sınırındaki Yahodyn istasyonunda bir trene isabet etti. Ukraynalı yetkililer saldırının ardından can kaybı olmadığını ve tüm yolcuların tahliye edildiğini duyurdu. Olayın, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bazı Avrupalı güvenlik yetkililerinin kısa süre önce aynı güzergahtan geçtiğinin ardından gerçekleştiği belirtildi.

Saldırı ve tahliye:

Ukrayna ve Polonya makamları, İHA'nın saldırının gerçekleştiği noktanın Polonya sınırına 2 kilometre mesafede olduğunu bildirdi. Moskova, Ukrayna'nın batısındaki "demiryolu altyapısının" hedef alındığını savunurken, Ukrayna devlet demiryolu şirketi Ukrzaliznytsia İHA'nın hedefinin "diplomatik tren olması kuvvetle muhtemel" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrzaliznytsia açıklamasına göre, Rus saldırıları nedeniyle yapılan zaman çizelgesi değişikliği sonucu diplomatik tren "beklenenden daha erken istasyondan ayrıldı" ve saldırıya uğrayan trendeki yolcular için tahliye emri, Rusya'ya ait jet motorlu İHA'nın saldırısından "sadece 15 dakika" önce verildi.

Tepkiler ve değerlendirmeler:

Saldırı sırasında Yahodyn istasyonunda başka bir trende bulunan eski CIA Başkanı David Petraeus, olayı New York Times'a yaptığı açıklamada "korkunç" olarak nitelendirdi ve "Bu, Ukraynalı sivilleri korkutmaya çalışan gerçekten barbar bir liderin eylemidir" dedi.

Boris Johnson sosyal medya hesabından, "Putin’i bu sabah Polonya sınırındaki hareketsiz bir Ukrayna lokomotifini havaya uçurmaya iten çarpık mantığın ne olduğunu bilmiyorum" ifadelerini paylaştı ve Kiev'in müttefiklerine Ukraynalılara "ihtiyaç duydukları hava savunma sistemlerini" acilen sağlaması çağrısında bulundu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise saldırının ardından düzenlenen acil toplantıda, "Rusya tarafının eylemlerindeki tırmanış bir gerçeklik haline geliyor ve sınırımıza giderek daha fazla yaklaşıyorlar" dedi.

Rusya’ya ait insansız hava aracı (İHA), Ukrayna-Polonya sınırındaki Yahodyn’de bir trene isabet...

Rusya’ya ait insansız hava aracı (İHA), Ukrayna-Polonya sınırındaki Yahodyn’de bir trene isabet ederken, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupalı güvenlik yetkililerinin kısa süre önce aynı hattan geçtiği belirtildi.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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