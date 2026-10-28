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Dalaman’da sağanak yaşamı sekteye uğrattı: Tersakan Çayı kıyıları aştı

Dalaman’da gece başlayan sağanak sabaha dek sürdü; Tersakan Çayı’nın debisi yükselince bazı mahallelerde su baskını ve yol kapanmaları meydana geldi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:32

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 11:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Dalaman’da sağanak yaşamı sekteye uğrattı: Tersakan Çayı kıyıları aştı

Dalaman’da sağanak yaşamı sekteye uğrattı: Tersakan Çayı kıyıları aştı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, sabah saatlerine kadar aralıklarla sürdü. Yağış sonucu ilçe merkezinden geçen Tersakan Çayının debisi yükseldi ve bazı mahallelerde su baskınları görüldü.

etki ve ulaşım:

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar yer yer göle dönerken, özellikle alçak kesimlerde ev ve iş yerlerini etkileyen su baskınları kaydedildi. Bazı bölgelerde oluşan taşkınlar nedeniyle Şerefler eski Fethiye yolu trafiğe kapandı, ulaşımda aksamalar yaşandı.

belediye çalışmaları ve uyarılar:

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, geceden bu yana ekiplerin sahada olduğunu, yaşanan olumsuzluklara müdahale edildiğini ve çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Başkan Durmuş, vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Meteoroloji tarafından yapılan sağanak uyarısının ardından bölgedeki yağışların, yetkililerin açıkladığı şekilde bugün akşam saatlerine kadar sürmesinin beklendiği belirtildi. Belediye ve ilgili birimler, su tahliyesi, yol güvenliği ve zarar tespit çalışmalarını takip ediyor.

Yetkililer, yağış süresince risk taşıyan alanlarda yaşamını sürdürmek zorunda olan vatandaşların gerekli önlemleri almasını ve yetkililerin yönlendirmelerine uymalarını tavsiye ediyor.

DALAMAN’DA SAĞANAK YAĞIŞ YOLLARA GÖLE ÇEVİRDİ, TERSAKAN ÇAYI TAŞTI

DALAMAN’DA SAĞANAK YAĞIŞ YOLLARA GÖLE ÇEVİRDİ, TERSAKAN ÇAYI TAŞTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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