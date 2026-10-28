Bodrum'da sağanak sonrası koordineli müdahale: ekipler kritik noktalarda

Bodrum'da saha çalışmaları:

Sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu etkisini sürdüren sağanak yağışın ardından Bodrum Belediyesi ekipleri hızla sahaya indi. İlçenin farklı noktalarında yürütülen çalışmalar, yerinde incelemelerle takip edildi. Ziyaretlere Tamer Mandalinci, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Muğla Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, kurum amirleri ve belediye personeli katıldı.

koordinasyon ve müdahale:

Yetkililer, yoğun yağışın oluşturduğu olumsuzluklara karşı araç, gereç ve personel imkanlarını seferber ettiklerini belirtti. Saha ziyaretlerinde kritik noktalardaki son durum değerlendirildi ve ekipler arasında koordinasyon sağlandı. İlçe genelinde ekiplerin müdahale çalışmaları ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütülüyor.

vatandaşlara bilgilendirme ve tedbirler:

Tamer Mandalinci, tüm imkanların seferber edildiğini ve kurumlarla iş birliği içinde hareket ettiklerini vurguladı; sahada özveriyle görev yapan ekiplere teşekkür etti. Yağıştan olumsuz etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi ve olası yeni yağışlara karşı tedbirlerin üst seviyede tutulduğu bildirildi.

Ekiplerin kritik noktalardaki çalışmaları ve teyakkuz hali sürüyor; vatandaşlardan yetkililerin yönlendirmelerine uymaları ve oluşabilecek risklere karşı dikkatli olmaları istendi.

BODRUM’DA YAĞIŞ SEFERBERLİĞİ