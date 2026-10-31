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Dalaman'da sel ve heyelanın ardından yolları açma seferberliği

Muğla Büyükşehir ekipleri Dalaman'da Tersakan Deresi taşkını ve heyelanlara 20 iş makinesi, 36 personelle müdahale ederek yolları açıyor.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 15:55

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EDİTÖR: Aslı Han

Dalaman'da sel ve heyelanın ardından yolları açma seferberliği

Dalaman'da müdahale devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dalaman'da etkili olan yoğun yağışların ardından ortaya çıkan taşkın ve heyelan hasarını gidermek için sahada yoğun bir çalışma yürütüyor. Ekiplerin önceliği, ulaşım güvenliğini sağlamak ve vatandaşların can ile mal güvenliğini korumak olarak belirlendi.

Saha ekipleri ve öncelikli müdahaleler:

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bölgeye 20 iş makinesi ve araç ile 36 personel sevk etti. Ekipler kapanan yolların açılması, su tahliyesi, dere temizliği ve yol güvenliğinin sağlanmasına yönelik eş zamanlı müdahaleler gerçekleştiriyor. Özellikle Tersakan Deresi çevresinde biriken malzemeler temizlenerek su akışı güvenli hale getiriliyor.

Mahalle çalışmalarında ilerleme:

Gürköy-Kayadibi güzergâhında meydana gelen toprak kaymaları ve birikintiler nedeniyle tıkanan şarampoller kontrol edilip temizleniyor. Elcik Mahallesi'nde yol temizliği, Kayadibi Mahallesi'nde tıkanan büz girişlerinin açılması ve yol temizliği devam ediyor. Taşbaşı Mahallesi'nde bakım çalışmaları sürerken, Şerefler Mahallesi'nde su tahliyesi yapılmakta; dere geçişlerine 1,5 x 1,5 metre boyutlarında kutu menfez yerleştirilmesi için zemin hazırlığı gerçekleştiriliyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras konuya ilişkin olarak, "Yaşanan olumsuzlukların ardından ilk andan itibaren tüm ekiplerimizle sahadayız. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, ulaşımın aksamaması ve günlük yaşamın en kısa sürede normale dönmesi. Yağıştan etkilenen tüm bölgelerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte sahada büyük bir özveriyle görev yapan çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Dalaman ilçe merkezi ve yağışlardan etkilenen mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor; amaç, ulaşım güvenliğini mümkün olan en kısa sürede tamamen yeniden sağlamaktır.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DALAMAN’DA ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞLARIN ARDINDAN MEYDANA GELEN TAŞKIN...

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DALAMAN’DA ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞLARIN ARDINDAN MEYDANA GELEN TAŞKIN VE HEYELANLARA KARŞI 20 İŞ MAKİNESİ VE ARAÇ İLE 36 PERSONELLE MÜDAHALE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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