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Genç TEMA gönüllüleri Muş'ta 5 kilometrelik doğa yürüyüşüyle erozyona dikkat çekti

Yaklaşık 40 kişilik TEMA ve üniversite gönüllüleri Muş Karlıdere'de 5 km yürüyüş yapıp şarkılar söyleyerek erozyon ve ağaçlandırmanın önemini vurguladı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 16:16

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EDİTÖR: Aslı Han

Genç TEMA gönüllüleri Muş'ta 5 kilometrelik doğa yürüyüşüyle erozyona dikkat çekti

Muş'ta 5 kilometrelik doğa yürüyüşü:

TEMA gönüllüleri ile üniversite öğrencilerinden oluşan yaklaşık 40 kişilik grup, Muş'un Karlıdere köyü çevresinde 5 kilometrelik bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Etkinliğin amacı erozyona dikkat çekmek ve çevre bilincini artırmaktı. Gönüllüler doğayla iç içe vakit geçirip yürüyüş boyunca sohbet etti ve birlikte şarkılar söyleyerek etkinliği daha samimi bir hale getirdi.

Yürüyüş ve gözlemler:

Yürüyüş sırasında katılımcılar güzergâh üzerindeki ağaçlandırmaya uygun alanları inceledi. Katılımcılar, yalnızca fiziksel bir aktivite yapmanın ötesinde, erozyonla mücadelede ağaçlandırmanın önemini yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Etkinlikte gitar eşliğinde şarkılar söylenmesi katılımcılar arasında dayanışmayı güçlendirirken, rota üzerinde tespit edilen ağaçlandırma alanları ileride yapılacak çalışmalara referans oluşturdu.

Organizatörlerin mesajı:

Yusuf Kandemir, TEMA Muş Merkez İlçe Başkan Yardımcısı, etkinliğin genç katılımcılardan oluşmasının kendilerini mutlu ettiğini vurguladı. Kandemir şunları söyledi: "Etkinliğimizin en anlamlı tarafı, katılımcılarımızın tamamının üniversite öğrencilerinden oluşması. Gençlerimizin doğaya, çevreye ve yaşadığımız dünyaya karşı duyarlılık göstermesi bizleri son derece mutlu ediyor. Erozyon, ülkemizin karşı karşıya olduğu önemli çevre sorunlarından biri. Toprağın verimli üst tabakasının su ve rüzgar gibi doğal etkenlerle taşınması, tarımsal üretimden doğal yaşama kadar birçok alanı olumsuz etkiliyor. Bu nedenle toprağın korunması ve erozyonla mücadele konusunda toplumun her kesiminde farkındalık oluşturulması gerekiyor. Biz bugün gerçekleştirdiğimiz 5 kilometrelik yürüyüşle yalnızca fiziksel bir etkinlik yapmadık. Aynı zamanda toprağın önemine, doğanın korunmasına ve çevre sorunlarıyla mücadelede bireysel sorumluluğumuza dikkat çekmek istedik".

Irmak Beyza Kaymaz, Genç TEMA Başkanı, yürüyüşün hem sosyal hem de farkındalık amaçlı olduğunu belirtti: "Bu yürüyüşte sadece yürümekle kalmadık. Arkadaşlarımızla keyifli vakit geçirdik, sohbet ettik, tanıştık. Doğanın içinde gitar çalıp birlikte şarkılar söyledik. Bugün burada toplanmamızın en önemli amacı erozyonla mücadeleye dikkat çekmek. Erozyon yavaş yavaş, sessizce toprağımızı elimizin altından kayıp götürüyor. Genç TEMA olarak erozyonun önüne geçmek için ağaçlandırma çalışmalar yapıyoruz. TEMA olarak ağaçlandırma çalışmalarını artırmalı, ormanlık alanları korumalı ve eğitim faaliyetleriyle çiftçileri ve köy halkını erozyonla mücadele konusunda bilinçlendirmeliyiz. Bugün yürüyüş rotamızda çevreyi keşfederek ağaçlandırma yapacağımız alanları kontrol ettik. Aynı zamanda ilerleyen zamanlarda Genç TEMA ekibi olarak hangi faaliyetleri gerçekleştirebileceğimizi arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik".

Etkinlik, belirlenen 5 kilometrelik parkurun tamamlanmasının ardından sona erdi. Katılımcıların gözlemleri ve tespit ettiği alanlar, ileride yapılacak ağaçlandırma çalışmalarına ve yerel bilinçlendirme faaliyetlerine kaynak oluşturacak şekilde kayıt altına alındı.

Muş’ta TEMA gönüllülerinden 5 kilometrelik doğa yürüyüşü

Muş’ta TEMA gönüllülerinden 5 kilometrelik doğa yürüyüşü

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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