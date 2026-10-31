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Ziynet eşyası hırsızlığında eltiler tutuklandı, koca adli kontrolle serbest

Samsun Atakum'da bir evden 1 yüzük ve 3 kolye çalan şüphelilerden Y.G. ve F.A. tutuklandı; zanlı B.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 17:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ziynet eşyası hırsızlığında eltiler tutuklandı, koca adli kontrolle serbest

Ziynet eşyası hırsızlığı sonrası adli süreç tamamlandı

Samsun'un Atakum ilçesinde iki ayrı ikamette gerçekleşen hırsızlık girişimi ve çalıntı ziynet eşyalarıyla ilgili soruşturmada, polis ekiplerinin takibi sonucu üç şüpheli yakalandı. Olaylardan birinde 1 yüzük ve 3 kolye çalındığı; ziynet eşyalarının toplam değerinin yaklaşık 100 bin lira olduğu bildirildi.

Olayın gelişimi:

Atakent Mahallesi'ndeki ikametten gerçekleştirilen hırsızlık ve Atatepe Mahallesi'ndeki başka bir adreste kapı dilini düşürmeye çalışılması şeklindeki girişim, bölgedeki güvenlik şüphesini artırdı. Eve girmeyi başaramayan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yürüttükleri takip çalışmalarında şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Soruşturma ve adli süreç:

Yürütülen operasyonla şüphelilerden Y.G. (28) ve eltisi F.A. (26) ile dini nikahlı eşi B.Y. Amasya'da yakalanarak Samsun'a getirildi. Hırsızlık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından üçü Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme kararına göre Y.G. ve F.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet birimleri olayla ilgili çalışmaların sürdüğünü, soruşturmanın halen devam ettiğini açıkladı.

Y.G VE F.A. ADLI ELTİLER ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER.

Y.G VE F.A. ADLI ELTİLER ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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