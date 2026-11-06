Dolar 50,1543 +0,06%
Euro 55,9897 -0,33%
Bist 11.470,64 +1,21%
Altın Gram 6.541,90 -1,37%
EUR/USD 1,1161 -0,51%
Brent Petrol 97,73 -0,57%
--°

Dalgıçların su altındaki çağrısı: organ bağışı hayat kurtarır

Samsun'da 3-9 Kasım etkinliğinde dalgıç polisler su altında 'Derin Bir Nefes İçin İlkadım' pankartıyla organ bağışına dikkat çekti; 35 bin nakil bekleyenin sesi olundu.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 17:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Dalgıçların su altındaki çağrısı: organ bağışı hayat kurtarır

su altında farkındalık ve simge gösteri:

İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Samsun Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polislerin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, 3-9 Kasım Organ Bağışı ve Nakli Haftası'na dikkat çekildi. Etkinlik kapsamında Tütün İskelesi açıklarında su altında dalgıçlar tarafından hazırlanan pankart su yüzeyine çıkarıldı. Pankartta yer alan 'Derin Bir Nefes İçin İlkadım, Organ Bağışı Hayat Kurtarır' mesajı, nefes ve yaşam temalarını sualtı görüntüsüyle buluşturarak izleyiciye aktarıldı.

yetkililerin mesajı:

İlkadım İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Elif Nur Gülen, Samsun'un organ ve doku bağışı konusunda ülke için önemli bir şehir olduğunu belirtti. Gülen, nakil bekleyenlerin yaşadığı güçlüklere vurgu yaparak şu noktalara dikkat çekti: her yıl yaklaşık 2 bin 500 kişinin uygun donör bulunamadığı için kaybedildiği, nakil bekleyen hasta sayısının ise 35 bin olduğu ifade edildi. Ayrıca etkinlikte 'Organlarımız toprak olmasın, can olsun.' sözünün önemine değinildi.

uygulama ve eğitim adımları:

Gülen, canlı verici donör konusunda Türkiye'nin iyi bir durumda olduğunu, ancak kadavradan nakil konusunda farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı. Sağlık Bakanlığı'nın bağış süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla bağış formlarını kaldırdığı ve artık e-Nabız üzerinden bağış yapılabildiği kaydedildi. Su altındaki farkındalık gösterisinin ardından karakolda personele yönelik organ bağışı eğitim sunumu gerçekleştirildi ve etkinlik, hem görsel hem de eğitim ayağıyla tamamlandı.

SAMSUN’DA 3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, DALGIÇ...

SAMSUN’DA 3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, DALGIÇ POLİSLER SU ALTINDA AÇTIKLARI AFİŞLE ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Umre yolculuğu öncesi ihramla dua ederken yaşamını yitirdi
images

Üniversite öğrencileri lösemi tedavisi gören çocuklar için dayanışma köprüsü kur...
images

Bağcılar'da 44 fidanla Karabağ şehitleri anıldı
images

Nilüfer’den çocuklara evde erken dönem desteği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Toprağı korumak ve verimi artırmak: Hitit Üniversitesi çalıştayı sürdürülebilir tarımı gündeme taşıdı

Gaziantep'te ZeMahşer buluşması: geleneğin nazım biçimi akademide tartışıldı

Yapay zekayla oluşturulan robot resmi leipzig soruşturmasını genişletti

Efeler'de ticari aracın çarptığı 78 yaşındaki kadın yaralandı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi