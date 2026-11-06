Dalgıçların su altındaki çağrısı: organ bağışı hayat kurtarır

su altında farkındalık ve simge gösteri:

İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Samsun Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polislerin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, 3-9 Kasım Organ Bağışı ve Nakli Haftası'na dikkat çekildi. Etkinlik kapsamında Tütün İskelesi açıklarında su altında dalgıçlar tarafından hazırlanan pankart su yüzeyine çıkarıldı. Pankartta yer alan 'Derin Bir Nefes İçin İlkadım, Organ Bağışı Hayat Kurtarır' mesajı, nefes ve yaşam temalarını sualtı görüntüsüyle buluşturarak izleyiciye aktarıldı.

yetkililerin mesajı:

İlkadım İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Elif Nur Gülen, Samsun'un organ ve doku bağışı konusunda ülke için önemli bir şehir olduğunu belirtti. Gülen, nakil bekleyenlerin yaşadığı güçlüklere vurgu yaparak şu noktalara dikkat çekti: her yıl yaklaşık 2 bin 500 kişinin uygun donör bulunamadığı için kaybedildiği, nakil bekleyen hasta sayısının ise 35 bin olduğu ifade edildi. Ayrıca etkinlikte 'Organlarımız toprak olmasın, can olsun.' sözünün önemine değinildi.

uygulama ve eğitim adımları:

Gülen, canlı verici donör konusunda Türkiye'nin iyi bir durumda olduğunu, ancak kadavradan nakil konusunda farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı. Sağlık Bakanlığı'nın bağış süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla bağış formlarını kaldırdığı ve artık e-Nabız üzerinden bağış yapılabildiği kaydedildi. Su altındaki farkındalık gösterisinin ardından karakolda personele yönelik organ bağışı eğitim sunumu gerçekleştirildi ve etkinlik, hem görsel hem de eğitim ayağıyla tamamlandı.

SAMSUN’DA 3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, DALGIÇ POLİSLER SU ALTINDA AÇTIKLARI AFİŞLE ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.