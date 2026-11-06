Bağcılar'da 44 fidanla Karabağ şehitleri anıldı

Bağcılar Belediyesi, Karabağ Zaferi'nin 6'ncı yıl dönümü kapsamında düzenlenen anma töreninde 44 fidan dikerek 44 günlük mücadelenin simgesini yaşattı. Tören, Bağcılar Azerbaycan Dostluk Parkında gerçekleştirildi ve çok sayıda davetli hazır bulundu.

törene katılan isimler ve düzen:

Programa, Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Zamin Aliyev, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan, MHP Bağcılar İlçe Başkanı Emre Dağcı ile askeri personel ve diğer davetliler katıldı. Tören kapsamında 44 fidan toprakla buluşturularak ilk can suyu verildi.

mesajlar ve vurgulanan temalar:

Zamin Aliyev törende yaptığı konuşmada 8 Kasım'ın milli irade, birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu belirtti. Aliyev, Karabağ Zaferi'nin 6'ncı yıl dönümünde yapılan anmanın tarihin kuşaktan kuşağa aktarılmasında önem taşıdığını; fidan dikmenin, küçükten büyüğe zaferin öneminin anlaşılmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Aliyev konuşmasında ayrıca, 44 gün süren mücadelenin sonunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde ordunun işgal edilen toprakları özgürleştirdiğini vurguladı ve Türkiye ile dayanışmanın gelecekte de önemli katkılar sağlayacağına inanç belirtti. "Bugün dikeceğimiz 44 fidanın her biri geçmişe vefanın, geleceğe ümidin bir ifadesidir" sözleri törene damga vurdu.

Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan da şehitlerin hatırasını yaşatmanın ve kardeşlik bağlarını güçlendirmenin önemine dikkat çekti. Erdoğan, dikilen her bir fidanın şehitlere duyulan vefanın, Azerbaycan ile sarsılmaz kardeşliğin ve geleceğe yönelik umudun bir nişanesi olduğunu belirtti.

uygulama ve sembolizm:

Tören sonrası protokol üyeleri ve askeri heyet birlikte 44 fidanı toprakla buluşturdu ve suladı. Etkinlik, anma niteliğinin yanı sıra sembolik bir eylem olarak gelecek kuşaklara aktarılacak bir hatıranın oluşturulmasını amaçladı. Belediye yetkilileri, bu tür uygulamaların tarih bilincini pekiştireceğini ifade etti.

Bağcılar'daki tören, hem Karabağ Zaferi'nin yıldönümünü anma hem de Türkiye-Azerbaycan dostluğunu göz önüne seren bir program olarak kayda geçti. Organizasyon, şehitlerin hatırasını canlı tutma ve toplumda birlik duygusunu güçlendirme amacını taşıdı.

BAĞCILAR'DA KARABAĞ ZAFERİ'NİN 6'NCI YIL DÖNÜMÜNDE DÜZENLENEN TÖRENDE, 44 GÜNLÜK MÜCADELEYİ SİMGELEYEN 44 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU.