Dambaslar Mahallesi'nde muhtarlık çatısında yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Dambaslar Mahallesi'nde muhtarlık çatısında yangın

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesi sınırları içinde yer alan Dambaslar Mahallesi'nde muhtarlık binasının çatısında dün gece henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve söndürme:

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve kısa sürede söndürdü. Jandarma ekipleri ise çevre güvenliğini sağlayarak müdahaleye destek verdi.

Hasar ve soruşturma:

Yangının binada maddi hasara yol açtığı bildirildi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemediği için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı; soruşturma sonuçlarına göre oluşan hasar ve nedenleri netleştirilecek.

Yetkililer, soruşturmanın tamamlanmasının ardından bölge sakinlerini bilgilendireceklerini açıkladı.

TEKİRDAĞ'IN HAYRABOLU İLÇESİNE BAĞLI DAMBASLAR MAHALLESİ MUHTARLIĞI BİNASININ ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.