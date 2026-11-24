Trabzon'da sağanak sonrası kent genelinde etkili hasar:

Trabzon'da art arda yağan yoğun sağanak, özellikle Ortahisar, Sürmene ve Yomra ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışların ardından şehir genelinde çok sayıda noktada sel ve su baskınları görüldü; bazı mahallelerde ev ve iş yerleri su altında kaldı.

Sürmene'de taşkın ve kurtarma çalışmaları:

Sürmene ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi'nde Zarha Deresi nin taşması sonucu mahalledeki çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. Yollarda oluşan derin su birikintileri nedeniyle birçok araç mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen belediye ve ilgili kurum ekipleri, iş makineleriyle birlikte su tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı; ekipler mahsur kalan araç ve bölge sakinlerinin güvenli bölgeler taşınmasına öncelik veriyor.

Yomra ve karayolu ulaşımdaki aksama:

Yomra ilçesinde yollar göle döndü ve bölgedeki işletmeler su baskınlarından zarar gördü. Turizmci Halil İbrahim Demirtaş a ait turistik tesis ve otellerde de su baskınları nedeniyle hasar meydana geldiğini belirten işletmeci, bölgenin daha önce de benzer sorunlar yaşadığını ifade etti. Öte yandan sağanak, ulaşım ağında da aksamalara yol açtı; Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Eren Bülbül tünelleri mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol tamamen ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri, heyelan enkazını kaldırmak ve yolu yeniden trafiğe açmak için aralıksız çalışma yürütüyor. Belediye ekipleri ise etkilenen mahallelerde su tahliyesi, temizlik ve hasar tespit çalışmaları gerçekleştiriyor; yetkililer vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulunuyor.

TRABZON GENELİNDE ETKİSİNİ ARTIRAN SAĞANAK YAĞIŞ, ORTAHİSAR İLÇESİNİN YANI SIRA ÖZELLİKLE SÜRMENE VE YOMRA İLÇELERİNDE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN ARDINDAN ŞEHRİN BİRÇOK NOKTASINDA SEL VE SU BASKINLARI MEYDANA GELDİ.