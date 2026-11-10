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Darende'de karayolunda trafik kazası: çapa motoru sürücüsü ve yolcusu hayatını kaybetti

Malatya'nın Darende ilçesinde saat 13.15'te Malatya-Kayseri karayolunda hafif ticari araç ile çapa motorunun çarpışması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 21:22

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Darende'de karayolunda trafik kazası: çapa motoru sürücüsü ve yolcusu hayatını kaybetti

kaza ayrıntıları:

Malatya'nın Darende ilçesinde saat 13.15'te Malatya-Kayseri Darende-Gürün karayolunda bir trafik kazası meydana geldi. Gürün istikametinden gelen 72 ACT 355 plakalı hafif ticari aracı yöneten Emin K., aynı yönde seyreden çapa motoruna arkadan çarptı.

oluş şekli:

Çarpışma sonucu araçlar yol kenarına savruldu. Kazada çapa motoru sürücüsü Cevdet Kurnaz olay yerinde hayatını kaybetti; kazanın arkadan çarpma şeklinde gerçekleştiği bildirildi.

yaralıların durumu ve inceleme:

Hafif ticari aracın sürücüsü ile çapa motorunda yolcu olarak bulunan 69 yaşındaki Döndü Kurnaz olay yerinden hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Döndü Kurnaz hastanede yaşamını yitirdi, hafif ticari aracın sürücüsünün tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

MALATYA&#039;DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE ÇAPA MOTORU ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ 1 YARALI

MALATYA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE ÇAPA MOTORU ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ 1 YARALI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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