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Darende'de Kılıçbağı Mahallesi'nde asfalt çalışmaları için saha incelemesi

Alican Bozkurt ve teknik ekibi Kılıçbağı Mahallesi'nde mevcut asfaltı ve planlanan çalışmaları yerinde inceleyerek altyapı güçlendirme adımlarını belirledi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 08:50

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EDİTÖR: Elif Demir

Darende'de Kılıçbağı Mahallesi'nde asfalt çalışmaları için saha incelemesi

İnceleme ve değerlendirme

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt ve teknik ekibi, Kılıçbağı Mahallesi'nde mevcut asfalt yolları ile asfalt çalışması planlanan bölgelerde saha incelemesi gerçekleştirdi.

gözlemler ve planlama

Yolların mevcut durumu yerinde değerlendirildi; ekip tespitler doğrultusunda önceliklendirme yaparak gerekli planlamaları oluşturdu. İncelemeler, altyapı ihtiyaçlarını belirlemeye yöneliktir.

hedef ve uygulama

Başkan Bozkurt, çalışmanın amacının ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu, güvenli yollar sunmak olduğunu ifade etti. İhtiyaçlar doğrultusunda yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtildi.

DARENDE’DE ASFALT ÇALIŞMALARI İÇİN İNCELEME YAPILDI

DARENDE’DE ASFALT ÇALIŞMALARI İÇİN İNCELEME YAPILDI

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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