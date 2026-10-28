Kerpiçte kalan 4 bin yıllık pati izi Tavşanlı Höyük'te gün yüzüne çıktı

Keşif ve temel bulgu:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) akademisyenlerinin Kütahya'daki Tavşanlı Höyük kazılarında, yaklaşık 4 bin yıllık köpek pati izleri ortaya çıkarıldı. Kazılarda tespit edilen izlerin, henüz kurumamış bir kerpiç üzerinde yürüyen köpeğe ait olduğu belirlendi.

İzlerin oluşumu ve korunma koşulları:

Kerpiç, toprak, su ve samanın karıştırılmasıyla hazırlanan bir yapı malzemesiydi ve kullanımdan önce kurumaya bırakılıyordu. Ara yüzeyin henüz yumuşak olduğu sırada üzerinden geçen köpeğin bıraktığı izler, kerpiç sertleşip yüzeyi koruduğunda günümüze ulaştı. Buluntunun, bir yapının duvarında kullanılmış kerpiç parçasında bulunduğu ve söz konusu yapının yangın geçirmesinin ardından molozlar arasında kaldığı kaydedildi.

Arkeolojik ve kültürel önem:

Ortaya çıkan pati izleri, Tunç Çağı'na tarihlenen yapının gündelik yaşamına ve dönemin yapı teknolojisine ilişkin doğrudan veri sağlıyor. İzler, aynı zamanda arkeolojik çalışmaların geçmişin en küçük ayrıntılarını dahi açığa çıkarabildiğinin somut bir örneğini oluşturuyor. BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "Üniversitemiz, akademisyenlerimizin öncülüğünde yürütülen arkeolojik kazılar ve bilimsel araştırmalarla Anadolu’nun binlerce yıllık kültürel mirasının gün yüzüne çıkarılmasına katkı sunmayı sürdürüyor. Tavşanlı Höyük’te ortaya çıkarılan yaklaşık 4 bin yıllık köpek pati izleri, geçmişteki gündelik yaşamın en küçük ayrıntılarının bile tarihimize ışık tutabildiğini gösteriyor. Bu tür bilimsel çalışmalarla tarihi değerlerimizin belgelenmesine ve kültürel mirasımızın gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamaktan büyük önem duyuyoruz. Üniversitemizin arkeoloji alanındaki çalışmalarının, Anadolu’nun zengin tarihinin aydınlatılmasına katkı sunmaya devam edeceğine inanıyorum."

Bulgunun korunması ve belgelendirilmesi için kazı ekibinin ve üniversitenin çalışmaları devam ediyor; elde edilen izler, bölgenin tarihsel dokusunun anlaşılmasına katkıda bulunacak yeni veriler sunuyor.

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (BŞEÜ) 4 BİN YIL ÖNCESİNİN İZLERİNİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARDI