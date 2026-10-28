Musul'da ekonomik iş birliği ve güvenlik gündemi: büyükelçi İnan ile vali Dehil bir araya geldi

Görüşme ve katılımcılar

Ziyaretin kapsamı:

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan başkanlığındaki heyet, Musul Valisi Abdulkadir Dehil ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye’nin Musul Başkonsolosu Serhad Varlı, Irak-Türkiye İş Konseyi Başkanı Halit Acar, DEİK temsilcileri ile Türk şirketlerinin temsilcileri ve iş insanları yer aldı.

Toplantının ana gündemini Musul’da ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi, Türk şirketlerinin vilayetteki faaliyetlerinin genişletilmesi ve yeni ortak yatırım projelerinin hayata geçirilmesi oluşturdu.

Ekonomi, yatırımlar ve ulaşım

Yatırım fırsatları ve altyapı projeleri:

Büyükelçi İnan, Musul’un yeniden imarında Türk şirketlerinin önemli rol üstlendiğini vurgulayarak kentteki gelişmeleri memnuniyetle takip ettiklerini belirtti. "Musul’un yeniden imarında Türk şirketlerinin oynadığı rol önemli. Bundan mutluluk duyuyoruz ancak aynı zamanda bu sorumluluğun da bilincindeyiz" dedi.

Görüşmede Kalkınma Yolu Projesi ve Rabia Sınır Kapısı’nın açılmasının Musul’daki ekonomik hareketliliği artırdığına dikkat çekildi. İnan, "Musul Havalimanı’nı Türk şirketleri işletmek istiyor. Biz de buna talibiz" ifadeleriyle havaalanı işletmeciliğine yönelik ilginin altını çizdi.

Toplantıda hangi yatırım olanaklarının değerlendirilebileceği, iki taraf arasındaki ticaretin nasıl geliştirilebileceği ve ortak projelerin hayata geçirilmesinin yolları ele alındı. İnan, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Maarif Vakfı gibi kurumların kentte yürüttüğü çalışmalarla desteğin sürdüğünü; önümüzdeki günlerde Musul Valisi’nin Türkiye’de ağırlanmasının planlandığını aktardı.

Güvenlik, entegrasyon ve bölgesel düzen

Sincar ve silahlı grupların durumu:

Musul Valisi Abdulkadir Dehil, Irak’ta güvenlik ve hukukun üstünlüğüne vurgu yaparak silahların devlet kontrolünde toplanması gerektiğini ifade etti. Dehil, terör örgütü bağlantılı yapılanmaların ve yabancı unsurların varlığının Irak’ın güvenliği için tehlike oluşturduğunu belirtti ve "Sincar Dağı, yasa dışı örgütlerden arındırılmış olacak" dedi.

Dehil, Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Zeydi’nin YBŞ dosyasına yönelik adımını önemli bulduğunu söyleyerek, "YBŞ mensuplarının dağlardan indirilerek Irak güvenlik güçlerine entegre edilmesi önemli bir adımdır. Yabancı unsurlar ise başka bölgelere nakledilecek" ifadelerini kullandı.

Musul Vali Yardımcısı Gazvan Davudi ise entegrasyon sürecine ilişkin verdiği röportajda Sincar’da gerçekleştirilen uygulamada 4 bin 165 silahlı kişinin Irak güvenlik güçlerine entegre edildiğini; yabancı unsurların sayısının kesin olmadığını, ancak yaklaşık 200–300 aralığında tahmin edildiğini aktardı. Davudi, bu sürecin silahlı grupların silahsızlandırılması ve düzenin sağlanması amacıyla yürütüldüğünü belirtti.

Her iki taraf da Irak ile Türkiye arasında güvenlik konusundaki görüşmelerin sürdüğünü ve bu müzakerelerin Irak’ın egemenliğinin korunmasına, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkı sunacağını; ardından özellikle mali krizlerin etkilediği dönemde kalkınma ve ekonomiye odaklanılabileceğini vurguladı.

Büyükelçi İnan, toplantının sonunda Musul Valisi ve yerel yönetime gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ederken Musul’daki Türk temsilciliklerine ve iş insanlarına destek için memnuniyetini dile getirdi.

TÜRKİYE'NİN BAĞDAT BÜYÜKELÇİSİ ANIL BORA İNAN (SOLDA) VE BERABERİNDEKİ HEYET, MUSUL VALİSİ ABDULKADİR DEHİL (SAĞDA) İLE BİR ARAYA GELDİ.