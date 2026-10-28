netanyahu bloğu önde, arap partilerinin temsilciliğinde artış bekleniyor

Oyların yüzde 57,3'ü sayıldı; Netanyahu'nun bloğu 55 sandalye ile önde, Eisenkot'un bloğu 49; Arap partilerinin sandalye sayısında rekor artışı bekleniyor.
İsrail Merkezi Seçim Komitesi'nin verilerine göre oyların yaklaşık %57,3
Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.
Bu içerik hakkında
ilk yorumu siz yapın!
Cumhuriyetin aydınlık yolunu sürdürmek ortak sorumluluğumuz
Cumhuriyetin 103. yılında Muğla'dan bilim ve eşitlik çağrısı
Cumhuriyetin mirasını geleceğe taşıma çağrısı: Menteşe'den 29 Ekim mesajı
Musul'da ekonomik iş birliği ve güvenlik gündemi: büyükelçi İnan ile vali Dehil...
Merak ve üretime kapı açan atölyeler için Yeşilyurt'ta kayıtlar başladı
Kozan’da veliler çocuklarına örnek oldu: ekran yerine kitap seçildi
Kapalı girişimle felçten döndü: şah damarı stentle yeniden açıldı
Ankara ziyaretinde Samsun için ortak akıl ve yatırım mesajı
Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik
Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede
Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor
tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı
Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor
İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu
Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde
Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!