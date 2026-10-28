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netanyahu bloğu önde, arap partilerinin temsilciliğinde artış bekleniyor

Oyların yüzde 57,3'ü sayıldı; Netanyahu'nun bloğu 55 sandalye ile önde, Eisenkot'un bloğu 49; Arap partilerinin sandalye sayısında rekor artışı bekleniyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:19

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EDİTÖR: Caner Şahin

netanyahu bloğu önde, arap partilerinin temsilciliğinde artış bekleniyor

İsrail'de oy sayımı sürüyor

İsrail Merkezi Seçim Komitesi'nin verilerine göre oyların yaklaşık %57,3

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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