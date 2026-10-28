İlçe müdürü Erdinç Güner öğrencilerin taleplerini yerinde dinledi

projenin çerçevesi:

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü 15 projeden biri olan Öğrencilerle El Ele projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, Şube Müdürleri Arif Tokmak ve Hüseyin Uçgun ile birlikte ilçe merkezindeki ilkokul 4. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

toplantının gelişimi:

Asım’ın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Erdem Keskin’in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda öğrencilerin dilek, istek ve önerileri dinlenerek karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Oturumlarda öğrencilerin kendilerini ifade etmesine önem verildi ve görüşleri detaylı şekilde alındı.

katılım ve kapanış:

Etkinlik, öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla düzenlenen öğle yemeğiyle sona erdi. Toplantının, öğrencilere söz hakkı tanıması ve demokrasi kültürünün gelişmesine katkı sağlaması amaçlandı.

NAZİLLİ’DE MÜDÜR GÜNER ÖĞRENCİLERİ DİNLEDİ