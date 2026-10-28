Dolar 49,8327 +0,10%
Euro 55,4351 +0,13%
Bist 11.168,87 +0,16%
Altın Gram 6.516,13 -0,18%
EUR/USD 1,1127 -0,03%
Brent Petrol 111,18 +1,62%
--°

İlçe müdürü Erdinç Güner öğrencilerin taleplerini yerinde dinledi

Nazilli'de Öğrencilerle El Ele projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, 4. sınıf öğrencilerinin dilek, istek ve önerilerini dinledi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

İlçe müdürü Erdinç Güner öğrencilerin taleplerini yerinde dinledi

projenin çerçevesi:

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü 15 projeden biri olan Öğrencilerle El Ele projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, Şube Müdürleri Arif Tokmak ve Hüseyin Uçgun ile birlikte ilçe merkezindeki ilkokul 4. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

toplantının gelişimi:

Asım’ın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Erdem Keskin’in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda öğrencilerin dilek, istek ve önerileri dinlenerek karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Oturumlarda öğrencilerin kendilerini ifade etmesine önem verildi ve görüşleri detaylı şekilde alındı.

katılım ve kapanış:

Etkinlik, öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla düzenlenen öğle yemeğiyle sona erdi. Toplantının, öğrencilere söz hakkı tanıması ve demokrasi kültürünün gelişmesine katkı sağlaması amaçlandı.

NAZİLLİ’DE MÜDÜR GÜNER ÖĞRENCİLERİ DİNLEDİ

NAZİLLİ’DE MÜDÜR GÜNER ÖĞRENCİLERİ DİNLEDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Elazığ ilkokulunda küçük yaştan itibaren deprem bilinci aşılanıyor
images

Kütahya'da kursiyerlere yaşam planı ve teknoloji bilinci eğitimi
images

Pazarlar jandarmasına aile destekleri ve şiddetle mücadele eğitimi
images

Havza'da özel eğitim öğrencilerinden cumhuriyet coşkusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Köprüsü çöken köyde baba, özel gereksinimli oğlunu her gün sırtında ırmaktan geçiriyor

Güler ve Bayraktaroğlu Sofya'da üçlü savunma gündemini değerlendirdi

Sarıgül'ün koruması ifade verdi: üç yıl süren cinsel saldırı iddiası

Yerli mobil tespit teknolojisi M.E.T.E. ile saha denetiminde birinci

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı