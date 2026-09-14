Darende'den Malatya'ya hava ambulansıyla sevk edilen 71 yaşındaki hasta tedavi altında

Darende'den Malatya'ya acil hava ambulansı sevki

Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne başvuran B.O. (71), yapılan muayene ve tetkiklerde felç ve inme bulguları gösterdi.

olay ve müdahale:

Hastanın ileri tetkik ve müdahale gereksinimi göz önüne alınarak, sağlık ekipleri tarafından hava ambulansıyla nakline karar verildi. Sevk işlemleri, gerekli tıbbi personel eşliğinde gerçekleştirildi.

hasta durumu ve tedavi:

Hasta, nakil sonrası Malatya'daki sağlık kuruluşunda tedavi altına alındı; hastanın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

71 YAŞINDAKİ HASTA HAVA AMBULANSIYLA MALATYA’YA SEVK EDİLDİ