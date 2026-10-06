Darıca kültüründe yeni dönem: konservatuvar ön kayıtları başlıyor

konservatuvar ön kayıtları ve sınav süreci:

Darıca Belediyesi tarafından kurulan konservatuvar, farklı yaş gruplarından sanat meraklılarına eğitim imkânı sunmak üzere kapılarını açıyor. Ön kayıtlar ücretsiz ve son başvuru tarihi 11 Ekim olarak duyuruldu. Ön kayıt yaptıran adaylar, daha sonra yapılacak yetenek sınavı ile değerlendirilecek ve kesin kayıtlar bu sınav sonuçlarına göre gerçekleştirilecek.

eğitim alanları ve katılımcı profili:

Konservatuvarda planlanan alanlar arasında resim, ebru, hat, tiyatro, bağlama, kabak kemane, gitar, ney, piyano, flüt, keman ve ritim yer alıyor. Eğitimler çocuk, genç ve yetişkinlerin katılımına açık olacak şekilde düzenlenecek; amaç vatandaşların farklı sanat dallarında kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak.

Kurum, hem hobi amaçlı katılımcılara hem de yeteneklerini profesyonel anlamda ilerletmek isteyenlere yönelik programlar sunmayı hedefliyor. Başvuru ve sınav takvimiyle ilgili ayrıntılar belediye duyuruları üzerinden paylaşılacak.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Muzaffer Bıyık, kültür ve sanata yapılan yatırımların kentin geleceği için önemli olduğunu vurguladı. Bıyık, 'Darıca’yı sadece fiziki yatırımlarla değil; kültürüyle, sanatıyla, gençleriyle ve yetişmiş nesilleriyle geleceğe hazırlıyoruz. Sanata erişimin herkes için mümkün olduğu, yeteneklerin desteklendiği bir Darıca hedefliyoruz. Konservatuvarımız da bu hedefimizin önemli adımlarından biri' ifadelerini kullandı.

Bıyık ayrıca Darıca’nın kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını artırarak sürdüreceklerini belirtti ve konservatuvarın kentte sanat faaliyetlerini çeşitlendireceğini söyledi.

DARICA BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN KONSERVATUVAR, FARKLI SANAT DALLARINDA EĞİTİM ALMAK İSTEYEN VATANDAŞLARA KAPILARINI AÇACAK.