Dolar 49,1747 +0,12%
Euro 55,3171 +0,31%
Bist 12.361,93 -0,66%
Altın Gram 6.613,17 +0,63%
EUR/USD 1,1244 +0,18%
Brent Petrol 98,54 -1,77%
--°

Darıca kültüründe yeni dönem: konservatuvar ön kayıtları başlıyor

Darıca Belediyesi konservatuvarında resim, müzik ve tiyatro eğitimleri başlıyor; ücretsiz ön kayıt 11 Ekim'e kadar, yetenek sınavıyla kesin kayıt yapılacak.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:47

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Darıca kültüründe yeni dönem: konservatuvar ön kayıtları başlıyor

konservatuvar ön kayıtları ve sınav süreci:

Darıca Belediyesi tarafından kurulan konservatuvar, farklı yaş gruplarından sanat meraklılarına eğitim imkânı sunmak üzere kapılarını açıyor. Ön kayıtlar ücretsiz ve son başvuru tarihi 11 Ekim olarak duyuruldu. Ön kayıt yaptıran adaylar, daha sonra yapılacak yetenek sınavı ile değerlendirilecek ve kesin kayıtlar bu sınav sonuçlarına göre gerçekleştirilecek.

eğitim alanları ve katılımcı profili:

Konservatuvarda planlanan alanlar arasında resim, ebru, hat, tiyatro, bağlama, kabak kemane, gitar, ney, piyano, flüt, keman ve ritim yer alıyor. Eğitimler çocuk, genç ve yetişkinlerin katılımına açık olacak şekilde düzenlenecek; amaç vatandaşların farklı sanat dallarında kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak.

Kurum, hem hobi amaçlı katılımcılara hem de yeteneklerini profesyonel anlamda ilerletmek isteyenlere yönelik programlar sunmayı hedefliyor. Başvuru ve sınav takvimiyle ilgili ayrıntılar belediye duyuruları üzerinden paylaşılacak.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Muzaffer Bıyık, kültür ve sanata yapılan yatırımların kentin geleceği için önemli olduğunu vurguladı. Bıyık, 'Darıca’yı sadece fiziki yatırımlarla değil; kültürüyle, sanatıyla, gençleriyle ve yetişmiş nesilleriyle geleceğe hazırlıyoruz. Sanata erişimin herkes için mümkün olduğu, yeteneklerin desteklendiği bir Darıca hedefliyoruz. Konservatuvarımız da bu hedefimizin önemli adımlarından biri' ifadelerini kullandı.

Bıyık ayrıca Darıca’nın kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını artırarak sürdüreceklerini belirtti ve konservatuvarın kentte sanat faaliyetlerini çeşitlendireceğini söyledi.

DARICA BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN KONSERVATUVAR, FARKLI SANAT DALLARINDA EĞİTİM ALMAK...

DARICA BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN KONSERVATUVAR, FARKLI SANAT DALLARINDA EĞİTİM ALMAK İSTEYEN VATANDAŞLARA KAPILARINI AÇACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kütahya'nın mirası Eskişehir'de hayat buldu: sanat ve gelenekler ön planda
images

İnegöl'de onuncu kitap şöleni için geri sayım başladı
images

Merkezefendi yerel kültürleri uluslararası bir film programında topluyor
images

Tuzla'da çocuklar için uluslararası film şenliği başlıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bilecik’te küçük Ömer Yılmaz anısına park adlandırma talebi

Arsuz'ta aniden bastıran dolu yolları göle çevirdi, ekipler sahaya indi

Sivrihisar'da kadınların sağlığı için pilates programı 57 kişiyle başladı

Elazığ'da dağların sessiz sürüsü: koruma altındaki keçiler görüntülendi

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp