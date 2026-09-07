Datça açıklarında rusya bayraklı teknede kaçış planı engellendi

operasyonun ayrıntıları:

Muğla’nın Datça ilçesinde, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştıkları tespit edilen şahıslara yönelik bir çalışma gerçekleştirildi. İstinaf aşamasında dosyaları bulunan ve örgüte üye olma suçundan işlem gören şüphelilerin, Datça açıklarında uluslararası sulara yakın bir bölgede olduğu belirlendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ile birlikte düzenlenen operasyonda, Rusya bayraklı Peter Pan isimli tekne durduruldu. Teknede yapılan kontrolde, 1 tekne kaptanı, 9 FETÖ mensubu ve 2 çocuk olmak üzere toplam 12 kişinin bulunduğu tespit edilerek yakalandı.

gözaltı ve tespit edilen suçlamalar:

Yakalanan 9 şüpheli hakkında, dosyalarında mevcut olan veriler doğrultusunda örgüte üye olma suçlamasıyla işlem başlatıldı. Tekne kaptanı hakkında ise hem silahlı terör örgütüne yardım etme hem de göçmen kaçakçılığı suçlarına ilişkin soruşturma yürütülüyor.

Operasyonun ardından, 2 çocuk aile yakınlarına teslim edildi. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından toplamda 10 kişinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

uygulanan koordinasyon ve hukuki süreç:

Olayda Sahil Güvenlik Komutanlığı ile savcılık birimleri arasındaki koordinasyon öne çıktı; uluslararası sulara yakın bölgelerde yapılan devriyeler sonucu kaçış girişimi engellendi. Soruşturma kapsamında elde edilen bulguların değerlendirilmesi ve şüphelilerin haklarındaki hukuki sürecin işletilmesi devam ediyor.

YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞAN FETÖ ÜYELERİ YAKALANDI