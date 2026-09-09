Datça'da çöp ev temizliği sona erdi, mahalle koku ve haşereden kurtuldu

Çalışma umumi hıfzıssıhha kararıyla yapıldı

Muğla’nın Datça ilçesi Karaköy Mahallesi’ndeki çöp ev, mahalle sakinlerinin şikayetleri üzerine ekiplerin müdahalesiyle temizlendi. Müdahale, Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı doğrultusunda planlandı ve uygulanırken, sürece Zabıta Müdürlüğü, Jandarma ve Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri de destek verdi.

Ekiplerin müdahalesi:

Adrese ulaşan ekipler, evin içindeki atıkları kademeli olarak dışarı çıkardı. Biriken çöpler tek tek çuvallara dolduruldu ve kamyonlarla tahliye edildi. Gün boyu süren yoğun çalışmalar sonucunda evden yaklaşık 5 ton atık ve çöp çıkarıldı; çalışma sırasında çevre güvenliği ve ekiplerin koordinasyonu ön planda tutuldu.

Sonrası ve ilaçlama:

Temizlik tamamlandıktan sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ev ve çevresi ilaçlandı. Çalışmanın ardından ev baştan aşağı temizlenmiş; çevreye yayılan kötü koku ve haşere oluşumunun önüne geçildi. Yetkililer, benzer durumların tekrarlanmaması için gerekli takip ve bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi.

MUĞLA’NIN DATÇA İLÇESİNDE ÇEVREYE KÖTÜ KOKULAR YAYDIĞI VE HAŞERE OLUŞUMUNA NEDEN OLDUĞU BELİRTİLEN ÇÖP EV, BELEDİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA TEMİZLENDİ. EVDEN YAKLAŞIK 5 TON ATIK VE ÇÖP TAHLİYE EDİLDİ.