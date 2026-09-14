Dayısının atlı jesti: birinci sınıf öğrencisini 10 kilometre okula götürdü

çat'ta dayısının atlı sürprizi ilgi çekti

Tokat'ın Çat beldesinde yaşayan Sümmani Yılmaz, birinci sınıfa başlayan yeğeni Alime Yılmaz için unutulmaz bir başlangıç hazırladı. Şehit Adem Gövce İlkokulu'na götürdüğü yeğenini atına bindirip yola çıkan Yılmaz, bu jestiyle belde sakinleri arasında ilgi topladı.

okul yolculuğu:

Yılmaz, yeğenini atına bindirdikten sonra yaklaşık 10 kilometre yol kat etti. Yol boyunca yaşanan renkli anlar, Yılmaz tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, dayısı ve atıyla okula doğru ilerlerken küçük öğrencinin heyecanı ve mutluluğu ön plana çıktı.

dayının sözleri:

Sümmani Yılmaz olayı, "Yeğenimi okulun ilk gününde atımla götürdüm. Onun ilk heyecanına ortak oldum. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum" sözleriyle özetledi. Yılmaz, yeğenini okulun ilk gününde yalnız bırakmak istemediğini belirtti.

Kaydedilen görüntüler, hem aile çevresinde hem de belde sakinleri arasında sıcak karşılandı. Okula dayısıyla atla giden Alime'nin yüzündeki mutluluk, ilk gün heyecanının en net göstergesi olarak kayıtlara yansıdı.

SÜMMANİ YILMAZ