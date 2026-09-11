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Dede torun aynı dükkanda Sivas bıçağını yaşatıyor

Sivas'ta yaklaşık 150 yıllık aile geleneğini sürdüren 80 yıllık usta Erdoğan Misci, torunu Uğur ile el yapımı Sivas bıçağını geleceğe taşımaya çalışıyor.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 11:39

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 11:41

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EDİTÖR: Serkan Varol

Dede torun aynı dükkanda Sivas bıçağını yaşatıyor

Dede torun aynı dükkanda Sivas bıçağını yaşatıyor

Erdoğan Misci, yaklaşık 80 yıldır sürdürdüğü bıçakçılık mesleğini torunu Uğur Misci ile birlikte aynı dükkânda yaşatıyor. Ailenin bıçakçılık hikâyesi kentteki ustalık geleneğinin bir parçası olarak yaklaşık 150 yıllık geçmişe dayanıyor. Günümüzde üretimden çok alım satım ağırlıklı çalışmalar yapsalar da, dördüncü nesil temsilcisi Uğur el yapımı Sivas bıçağının izlerini korumaya çalışıyor.

Ailenin geçmişi ve mesleğin dönüşümü:

Erdoğan Misci, babasından öğrendiği bu zanaatı beş kardeşle sürdürdüklerini, zamanla yalnız kaldığını ve eskisi kadar üretim yapılmadığını, daha çok alım satım işleriyle uğraştığını aktarıyor. Ailenin ve kentteki birçok ustanın nesilden nesile aktarılan bilgiyle çalıştığını belirten Misci, geçmişte imalathane ile satış yerinin aynı olduğunu ancak son yıllarda bu düzenin değiştiğini vurguluyor.

Geleneksel yöntemi koruma çabası:

Uğur Misci, dedesinden ve eski ustalardan öğrendikleri yöntemleri koruyarak, klasik Sivas bıçağı modelini muhafaza edip üzerine yenilikler eklediklerini söylüyor. Uğur, makineleşmenin yaygınlaştığı günümüzde Sivas bıçağının en önemli özelliğinin tamamen el yapımı olması olduğunu, bu niteliğin korunmasının mesleğin ve şehrin kültürel mirası için hayati olduğuna inanıyor.

Her iki kuşak da mesleğin sadece bir üretim faaliyeti olmadığını, aynı zamanda aileye ve memlekete ait bir miras olduğunu ifade ediyor. Dededen toruna aktarılan bu gelenek, Sivas bıçağını benzerlerinden ayıran el işçiliği ve ustalık bilgisinin korunmasıyla devam ediyor.

ERDOĞAN MİSCİ VE TORUNU UĞUR MİSCİ

ERDOĞAN MİSCİ VE TORUNU UĞUR MİSCİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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