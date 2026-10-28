Delikliçınar'da meşalelerle cumhuriyet coşkusu çağrısı

etkinlik programı:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 103. kuruluş yıl dönümünü Fener Alayı ve Cumhuriyet Konseri ile kutlayacak. 29 Ekim 2026 Perşembe günü planlanan etkinlikler, akşam saatlerinde başlayıp Delikliçınar Meydanı'nda sona erecek.

Program çerçevesinde 19.00'da düzenlenecek Fener Alayı yürüyüşünün ardından saat 20.30'da sevilen sanatçı Derya Uluğ Delikliçınar Meydanı'nda sahne alacak ve kutlamalar coşkulu bir konserde taçlanacak.

fener alayı yürüyüşü ve atmosferi:

Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle bir araya gelecek olan Denizlililer, marşlar eşliğinde omuz omuza yürüyerek Cumhuriyet sevgisini sokaklara taşıyacak. Ekim ayı boyunca kentin dört bir yanına yaygın etkinliklerle sürdürülen "Sporda, Kültürde, Eğitimde, Sanatta Cumhuriyet" programının ardından bu kutlama, şehrin ortak sevinci olarak öne çıkıyor.

başkan çağrısı:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, tüm hemşehrilerini bu tarihi coşkuya ortak olmaya davet etti. Çavuşoğlu, "7’den 70’e bu kentin her bir ferdiyle, Cumhuriyetimizin 103. yaşını ilk günkü heyecan ve büyük bir gururla kutluyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak düzenlediğimiz etkinliklerle bu şehrin her caddesinde, her mahallesinde Cumhuriyet coşkusunu yaşatmaya devam ediyoruz. 29 Ekim Perşembe günü saat 19.00’da gerçekleştireceğimiz Fener Alayı yürüyüşüne ve ardından saat 20.30’da Delikliçınar Meydanı’nda coşkumuzu zirveye taşıyacak Derya Uluğ Cumhuriyet Konserine tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Gelin, bu büyük gururu ve ışığı geleceğe birlikte taşıyalım" dedi.

Denizli'de yapılacak kutlamalar, kent halkını bir araya getirerek Cumhuriyet'in 103. yılını ortak bir sevinç ve gurur içinde anmayı amaçlıyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 103. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ FENER ALAYI VE CUMHURİYET KONSERİ İLE KUTLAYACAK. 29 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ FENER ALAYI’NIN ARDINDAN SEVİLEN SANATÇI DERYA ULUĞ’UN SAHNE ALACAĞI KONSERLE DENİZLİ’DE BAYRAM COŞKUSU ZİRVEYE ÇIKACAK.