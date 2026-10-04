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Demre'de organize göç kaçakçılığına darbe: 19 Afganistan uyruklu göçmen ve 3 şüpheli tutuklandı

Demre'de Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonunda Afganistan uyruklu 19 düzensiz göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 21:47

GÜNCELLEME: 04 Ekim 2026 - 21:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Demre'de organize göç kaçakçılığına darbe: 19 Afganistan uyruklu göçmen ve 3 şüpheli tutuklandı

Demre'de sahil güvenliği ve jandarmanın ortak operasyonu

Antalya'nın Demre ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Komutanlığı ekiplerinin önceki gün düzenlediği ortak operasyonda, düzensiz göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar sonucunda çok sayıda kişi yakalandı.

Operasyonun seyri:

Operasyonda, Afganistan uyruklu 19 düzensiz göçmen karada ele geçirildi. Karada yakalanan organizatörlerden biri Türk vatandaşı olarak belirlendi; operasyonun deniz ayağında ise olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki Türk şüpheli, denizde yelkenli bir teknede yakalandı.

Jandarma ekiplerinin sürdürdüğü soruşturmada, organizasyon içinde yer aldığı tespit edilen 4 şüphelinin daha bulunduğu belirlendi. Bu kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği açıklandı.

Adli süreç ve gözaltılar:

Yakalanan şüphelilerden 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve hükümlü olarak Elmalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Diğer yakalama süreçleri ile ilgili işlemler ve soruşturma devam ediyor.

Yetkililer, bölgede düzensiz göçle mücadele ve organizatörlerin tespitine yönelik koordineli çalışmaların süreceğini bildirdi ve yakalanan göçmenlerin kimlik tespit, sağlık ve işlemlerinin ilgili birimlerce yürütüldüğünü belirtti.

ANTALYA’NIN DEMRE İLÇESİNDE SAHİL GÜVENLİK VE JANDARMA EKİPLERİNİN DÜZENSİZ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA...

ANTALYA’NIN DEMRE İLÇESİNDE SAHİL GÜVENLİK VE JANDARMA EKİPLERİNİN DÜZENSİZ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK ORTAK OPERASYONUNDA AFGANİSTAN UYRUKLU 19 GÖÇMEK VE 3 ORGANİZATÖR YAKALANDI. OLAYLA İLGİLİ OLDUĞU BELİRLENEN 4 KİŞİNİN İSE YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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