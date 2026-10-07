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Denetimli serbestlikte edebiyatla yeniden buluşma

Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü kütüphanesinde düzenlenen buluşmada yükümlüler, yazar ve şairlerle edebiyatın iyileştirici yönlerini konuştu.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Denetimli serbestlikte edebiyatla yeniden buluşma

Denetimli serbestlikte edebiyatla yeniden buluşma

Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü kütüphanesinde düzenlenen edebiyat buluşmasında yükümlüler, gönüllü yazarlar ve bir şairle bir araya geldi. Etkinlik, edebiyatın birey üzerindeki olumlu etkileri ve iyileştirici gücü üzerine odaklandı.

etkinliğin içeriği:

Programda, katılımcılarla yapılan sohbetlerde edebiyatın farklı türleri, okuma alışkanlıkları ve yazmanın kişisel gelişime katkısı ele alındı. Gönüllü katılımcılar deneyimlerini paylaşırken, yükümlüler de sorular sorup kendi edebi ilgilerini dile getirme fırsatı buldu.

Etkinlikte sözü edilen en önemli başlıklardan biri edebiyatın iyileştirici gücü oldu; konuşmalar, okumanın empati ve öz farkındalık geliştirmedeki rolünü vurguladı. Ayrıca yazma pratiklerinin duygu yönetimi ve iletişim becerilerine katkısından bahsedildi.

katılımcıların görüşleri:

Yükümlüler, yazar ve şairlerle doğrudan temas kurarak edebiyat dünyasını yakından tanıma imkânı buldu. Katılımcılar etkinliği, yeni bakış açıları kazandıran ve motivasyon sağlayan bir adım olarak değerlendirdi.

Programda yer alan gönüllü yazarlar Fatoş Cemre ve Ayşe Kayacan ile şair Ahmet Batu, edebiyatın hem kişisel hem toplumsal dönüşüme katkısına dair gözlemlerini aktardı. Konuşmaların ardından fikir alışverişi ve okuma önerileri paylaşıldı.

Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, etkinliğe katkı sağlayan gönüllülere teşekkür ederek benzer buluşmaların devam edeceğini belirtti. Etkinlik, yükümlülerin kültürel ve kişisel gelişim süreçlerine destek veren bir adım olarak kayda geçti.

YÜKÜMLÜLER EDEBİYAT BULUŞMASINDA BİR ARAYA GELDİ

YÜKÜMLÜLER EDEBİYAT BULUŞMASINDA BİR ARAYA GELDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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