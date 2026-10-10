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Kaman’da panayır havası: ceviz festivali esnafa ve ilçe ekonomisine hareket getirdi

Kaman’da ceviz, kültür ve sanat festivali esnaf çadırları ve stantlarla canlandı; yollar kapandı, alışveriş arttı, yerel üretim ve esnafa destek hedefleniyor.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 16:30

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kaman’da panayır havası: ceviz festivali esnafa ve ilçe ekonomisine hareket getirdi

Kaman’da panayır havası: ceviz festivali esnafa ve ilçe ekonomisine hareket getirdi

Festival alanında hareketlilik:

Kırşehir’in Kaman ilçesinde düzenlenen Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında ilçe genelinde kurulan esnaf çadırları ve stantlar festival alanına canlılık kazandırdı. Vatandaşlar kurulan stantlarda alışveriş yapma imkânı bulurken, etkinlik alanı yoğun ilgi gördü.

Esnaf ve üretici odağı:

Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci, festivalin ilçenin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sunduğunu belirtti. Demirci, üreticinin ve esnafın yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak festivalin Kaman’ın tanıtımı açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Etkinlik dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatıldığı, bununla birlikte esnafın stantlar aracılığıyla daha fazla müşteriyle buluştuğu kaydedildi. Organizasyonun kısa vadede satışlara canlılık, uzun vadede ise tanıtım ve ekonomik hareketlilik sağlaması amaçlanıyor.

Yerel yetkililer, festival sürecinin yerel üretimin desteklenmesi ve esnafın ekonomik faaliyetlerinin geliştirilmesi hedefleriyle yürütüldüğünü açıkladı. Kurulan çadırlarla sağlanan coşkunun, ilçedeki küçük işletmeler ve üreticiler için olumlu etkiler yaratması bekleniyor.

KAMAN&#039;DA CEVİZ FESTİVALİ ALANI PANAYIR ALANINA DÖNDÜ

KAMAN'DA CEVİZ FESTİVALİ ALANI PANAYIR ALANINA DÖNDÜ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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