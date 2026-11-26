Toplantı ve amaç:

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) ev sahipliğinde düzenlenen 'Ürolojide Ortak Akıl: Cerrah ve Hemşire Aynı Masada' toplantısında, Ürolojik Cerrahi Derneği Batı Karadeniz Şubesi temsilcileri, bölgedeki üroloji uzmanları ve hemşireler bir araya geldi. Toplantının odağında ameliyat öncesi ve sonrası süreçler, hasta bakımı ile hasta güvenliği vardı. BEUN Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Engin Denizhan Demirkıran, burada amaçlarının bölgedeki uygulamaları bilimsel ilkeler ışığında değerlendirmek ve hizmet içi eğitimlerle farkındalık yaratmak olduğunu vurguladı.

Hasta yükü ve sık görülen ürolojik sorunlar:

Demirkıran toplantıda, ürolojik hastalıkların toplumdaki yaygınlığına dikkat çekti. Buna göre, ülkemizde yapılan çalışmalarda her 9 kişiden birinde üriner sistem taş hastalığı görüldüğüne işaret edildi. Ayrıca 65 yaş üzerindeki hastaların yaklaşık üçte birinde iyi huylu prostat büyümesi (BPH) yakınmaları olduğu literatürde yer alıyor. Bu veriler, bölgesel hizmet planlaması ve hasta takibinin önemini artırıyor.

Hasta güvenliği ve önlenebilir zararlar:

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine atıf yapan Demirkıran, yılda 300 milyonun üzerinde ameliyatın gerçekleştirildiğini, ameliyat esnasında veya sonrasında bazı hastaların istenmeyen zararlar gördüğünü belirtti. DSÖ verilerine göre bu zararların yaklaşık yarısının önlenebilir olduğuna değinildi ve bunun için tecrübeli, bilimsel süreçleri uygulayan ekiplerin gerekliliği vurgulandı.

Toplantıda öne çıkan nokta, cerrahi başarının sadece ameliyathanedeki işi değil, ameliyat sonrası bakım zincirinin tüm halkalarının etkinliğine bağlı olduğuydu. Demirkıran, doğru yönetim ve deneyimli ekip ile taburculuk sürelerinin günler düzeyinde kısalabildiğini, bunun da hastaların günlük yaşantılarına daha erken dönmesini sağladığını belirtti.

Ameliyat sonrası bakım örnekleri ve ekip çalışmasının önemi:

Konuşmada HoLEP gibi BPH tedavisinde uygulanan cerrahi işlemler örnek verildi. Dr. Demirkıran, cerrahın teknik başarısının kritik olduğunu, ancak ameliyat sonrası takibi yürüten ekibin tecrübesinin hastanın nihai sonucu üzerinde belirleyici olduğunu ifade etti. Ekibin bilgi düzeyi, bakım süresinin planlanması, ağrı yönetimi ve komplikasyon takibi gibi unsurlar erken taburculuğu ve daha iyi iyileşmeyi destekliyor.

Sonuç olarak toplantının hedefi, bölgedeki tüm paydaşları bir araya getirerek ameliyat öncesi ve sonrası uygulamalarda ortak akıl oluşturmak, hasta konforunu artırmak ve zararları en aza indirecek uygulamaları yaygınlaştırmaktır. Demirkıran, bu tür eğitim ve disiplinlerarası buluşmalarla bölgedeki hizmet kalitesinin yükseltilmesinin amaçlandığını söyledi.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN) ÜROLOJİ ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ DR. ENGİN DENİZHAN DEMİRKIRAN