gıda güvenliği denetimleri sürüyor:

Pehlivanköy ve Lüleburgaz ilçelerinde, gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla ilçelerdeki gıda işletmeleri ve satış noktalarında düzenli denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerin hedefi, tüketici sağlığını korumak ve gıda güvenilirliğini sağlamak olarak açıklandı.

Pehlivanköy'de işletme kontrolleri:

Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçede faaliyet gösteren gıda işletmeleri, ilgili mevzuat kapsamında düzenli olarak kontrol ediliyor. Yapılan kontrollerde elde edilen veriler, yetkili birimlerce takip edilmek üzere elektronik ortama aktarılıyor.

Lüleburgaz'da TÜFİS ve kanun kapsamlı denetimler:

Lüleburgaz ilçesinde gıda işletmelerine yönelik denetimler 5996 sayılı Kanun kapsamında sürdürülüyor. Ayrıca, TÜFİS çalışmaları kapsamında zincir marketlerde satılan tarım ürünlerinin fiyat kontrolleri de yapılıyor; teknik personel bu kontrolleri her hafta düzenli olarak gerçekleştiriyor ve çıkan sonuçlar sisteme kaydediliyor.

Diğer yandan, ilçelerde balık satışı yapan işletmeler de 1380 sayılı Kanun hükümlerine göre denetleniyor. Yetkililer, gıda güvenilirliği ve tüketici sağlığının korunmasına yönelik denetimlerin düzenli şekilde devam ettiğini bildirdi.

KIRKLARELİ'NİN PEHLİVANKÖY VE LÜLEBURGAZ İLÇELERİNDE GIDA İŞLETMELERİ VE BALIK SATIŞ NOKTALARI DENETLENDİ.