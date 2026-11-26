Bayburt'ta Dünya Balıkçılık Günü etkinliği

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, Dünya Balıkçılık Günü kapsamında Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi. Programda balıkçılık, su ürünleri, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın önemi ele alındı.

Etkinlikte ele alınan konular:

Gerçekleştirilen sunumlarda deniz ve iç su ekosistemlerinin korunması, su ürünlerinin doğal kaynaklar açısından taşıdığı önem ile bilinçli balıkçılık konularında öğrencilere ayrıntılı bilgi verildi. Eğitimde ayrıca su kaynaklarının korunmasında bireysel sorumlulukların önemi vurgulandı ve doğal yaşamın sürdürülebilirliği hedefi öne çıkarıldı.

Balık ikramı ve beslenme bilinci:

Program kapsamında öğrencilere balık ikram edildi; ikram sırasında balığın sağlıklı ve dengeli beslenmedeki yerine dair bilgilendirme yapıldı. Etkinlik, gençlerde çevre ve su kaynakları bilinci oluşturmayı ve sürdürülebilir uygulamalara yönelik farkındalığı artırmayı amaçladı.

BAYBURT’TA ÖĞRENCİLERE BALIKÇILIĞIN VE SU KAYNAKLARININ KORUNMASI ANLATILDI