Denize adanmış bir miras:

21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü’nde öne çıkan isimlerden biri, Aliağa Çakmaklı Limanı’ndan her sabah 'ya nasip' diyerek denize açılan 34 yaşındaki balıkçı Ece Çoban. Babasından devraldığı küçük sandal ve tecrübeyi büyüterek sürdüren Çoban, mesleğini tutkuyla devam ettiriyor ve kıyıda kalan önyargılara karşı örnek bir duruş sergiliyor. İklim krizi, ekonomik baskılar ve artan rekabet ortamına rağmen mesleğe bağlılığını koruyan Çoban, denizdeyken karayı unuttuğunu söylüyor.

Ece Çoban, kadınların balıkçılık yapamayacağına dair sorulara karşı sert bir tavırla, 'Benim yapamayacağım hiçbir şey yok' diyerek hem yerel toplumda hem de gençler arasında rol model oluyor. Üyesi olduğu Aliağa Çakmaklı Su Ürünleri Kooperatifi ile kurulan dayanışma, teknenin güvertesinden pazar masasına kadar üretim zincirinde önemli bir destek sağlıyor.

Belediye desteği ve kooperatif dayanışması:

Çoban, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın sağladığı desteklerin saha koşullarını iyileştirdiğini vurguluyor. Sağlanan ekipman, soğuk zincir yatırımları ve tekne bakım destekleri sayesinde balıkçıların üretim maliyetleri azaldı, ürünlerin tazeliği daha iyi korunuyor. Çoban, belediyenin yanlarında olduğunu hissetmenin verdiği güvenle geleceğe daha umutlu baktığını belirtiyor ve 'Yalnız değiliz' mesajını tekrarlıyor.

Belediye desteğinin sahadaki etkileri, balıkçıların ekonomik sürdürülebilirliğine doğrudan yansıyor; kooperatif dayanışması ise bilgi ve iş yükünün paylaşılmasını sağlıyor. Çoban, ağabey kardeş ilişkisiyle tanımladığı bu iş birliğinin mesleğin devamlılığında belirleyici olduğunu aktarıyor.

Soğuk zincir, tekne bakımı ve hal ticareti:

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 629 kilometrelik kıyı uzunluğuna sahip İzmir’de küçük ölçekli balıkçılığı güçlendirmek için somut adımlar attı. Su ürünleri kooperatiflerine 19 yaprak buz makinesi ve 2 soğuk muhafaza odası kazandırılarak avlanan ürünlerin tazeliğinin tüketiciye ulaştırılana kadar korunması hedeflendi; böylece balıkçıların buz temini giderleri azalırken üreticilerin mali yükü hafifledi.

Üretimin denizden pazara kadar sürdürülebilirliği kapsamında belediye, tekne bakım ve onarımına da destek veriyor. 2026 yılı içinde 752 küçük ölçekli balıkçıya yönelik 960 adet koruyucu tekne boyası ve 1 ton epoksi macun sağlandı. Ayrıca yakında devreye girecek kişisel koruyucu donanım desteğiyle iş sağlığı ve güvenliği alanında da bir adım daha atılması planlanıyor.

İzmir bünyesindeki Su Ürünleri Hali ise haftanın yedi günü, 24 saat faaliyet gösteren ve yıllık işlem hacmi 50 bin tonun üzerinde olan bir merkez olarak kent ekonomisindeki önemini koruyor. Hal, 2025’te 51 bin 699 ton işlem hacmiyle Türkiye’de ilk sırada yer aldı; Ekim 2026’de ise halde 10 bin 800 ton su ürünü işlem gördü. Bu rakamlar, İzmir’in su ürünleri ticaretindeki güçlü konumunu ve üretici-tüketici zincirindeki rolünü ortaya koyuyor.

Sonuç olarak, Ece Çoban’ın kişisel hikayesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı teknik ve lojistik destekler bir araya geldiğinde küçük ölçekli balıkçılığın hem ekonomik hem de sosyal sürdürülebilirliğine katkı sağlanıyor. Çoban’ın sesi, kent kıyılarındaki diğer kadınlara ve gençlere mesleği devam ettirme konusunda ilham verirken, belediye-kooperatif iş birliği sektörde somut karşılıklar üretiyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EKİPMAN, SOĞUK ZİNCİR VE TEKNE BAKIM DESTEKLERİ, KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILARIN ÜRETİM KOŞULLARINI İYİLEŞTİRİYOR.